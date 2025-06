VIDEO Centru al spionajului militar israelian, lovit de o rachetă ghidată, în Tel Aviv, susține armata iraniană. „În ciuda apărării foarte avansate, este în flăcări”

Armata iraniană a afirmat marți că a lovit un centru de informații militare israelian din Tel Aviv, prin intermediul unei rachete ghidate lansate în cursul nopții, scrie CNN.

„Centrul de informații al regimului sionist a fost lovit în miezul său de o rachetă ghidată, în ciuda straturilor dense de apărare ale inamicului, la care contribuie și americanii”, a declarat Reza Talaei-Nik, purtătorul de cuvânt al ministerului iranian al apărării.

Garda Revoluționară Islamică (IRGC) a transmis, într-un comunicat, că atacul a fost „o operațiune eficientă, în ciuda prezenței unor sisteme de apărare foarte avansate”, adăugând că „centrul este în prezent în flăcări”.

Înregistrări video care circulă pe rețelele de socializare și geolocalizate de CNN par să arate patru rachete care lovesc în apropierea rachetelor interceptoare și a unei baze militare din centrul Israelului.

Unit 8200 building collapsed and burning in Herzliya. Israeli military intelligence administration has been hit in the IRGC attack. The last four waves of silent strikes were dangerous, as all targets were intelligence buildings. It now appears that many of these were exposed… pic.twitter.com/kEcbvlWCbC — Iran Screenshot (@iranscreenshot) June 17, 2025

Descriind rachetele iraniene care se apropiau, un oficial militar israelian a declarat marți că „au fost lovite ținte civile, au fost lovite ținte militare” de la începutul operațiunii militare.

„Pe 17 iunie, Forțele Aerospatiale ale IRGC au lovit sediul serviciilor de informații militare israeliene «Aman» și centrul operațional al Mossadului din Tel Aviv. În ciuda sistemelor avansate de apărare, ambele locații au fost lovite și ard”, scrie în postările de pe rețelele de socializare care distribuie înregistrările video cu atacul iranian.

🚨🇮🇷 #IRGC Statement No. 8 – Operation True Promise 3:

On June 17, the IRGC Aerospace Force struck Israel’s military intelligence HQ "Aman" and Mossad’s ops center in Tel Aviv. Despite advanced defenses, both sites were hit and are burning. #Iran #Israel pic.twitter.com/yMXTXYAWKi — Haidar Al-Karrar  (@HaidarAkarar) June 17, 2025

🏴‍☠️ | Unit 8200 building collapsed and burning in Herzliya. Israeli military intelligence administration has been hit in the IRGC attack. The last four waves of silent strikes were dangerous, as all targets were intelligence buildings. It now appears that many of these were… pic.twitter.com/5jzUxNAoKu — Daniella Modos – Cutter -SEN (@DmodosCutter) June 17, 2025