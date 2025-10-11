VIDEO Cercetătorii au descoperit ceva alarmant care se scurge de sub oceanul din jurul Antarcticii

Metanul care încălzește planeta scapă prin crăpături din fundul mării în Antarctica, pe măsură ce regiunea se încălzește, iar noi surse de scurgere sunt descoperite „într-un ritm uimitor”, au constatat oamenii de știință. Descoperirea ridică temeri că estimările actuale privind încălzirea globală ar putea fi subevaluate, relatează CNN.

Cantități uriașe de metan se află în rezervoare formate de-a lungul mileniilor sub fundul mării, în întreaga lume. Acest gaz invizibil, care poluează clima, se poate scurge în apă prin fisuri din fundul oceanului. Se vede cel mai bine sub forma unui șir de bule care urcă spre suprafața apei.

Puține lucruri se știu despre aceste scurgeri subacvatice, anume cum funcționează, câte sunt și cât metan ajunge efectiv în atmosferă.

Însă oamenii de știință sunt hotărâți să le înțeleagă mai bine, deoarece acest gaz extrem de poluant reține de aproximativ 80 de ori mai multă căldură decât dioxidul de carbon în primii 20 de ani petrecuți în atmosferă.

Oamenii de știință sunt surprinși de ce au găsit

Scurgerile de metan din Antarctica sunt printre cele mai puțin înțelese de pe planetă. În acest condiții, o echipă de oameni de știință internaționali și-a propus să le descopere.

Ei au folosit o combinație de studii acustice realizate de pe navă, vehicule operate de la distanță și scafandri pentru a preleva mostre din mai multe locații din Marea Ross, un golf din Oceanul de Sud al Antarcticii, la adâncimi cuprinse între 5 și 240 de metri.

Ce au descoperit i-a surprins. Au identificat peste 40 de infiltrații de metan în apele puțin adânci ale Mării Ross, conform unui studiul publicat luna aceasta în Nature Communications.

Multe dintre scurgerile de metan au fost descoperite în locuri care fuseseră studiate în mod repetat anterior, ceea ce sugerează că acestea sunt noi. Acest lucru ar putea indica o „schimbare fundamentală” în cantitatea de metan eliberată în regiune, potrivit cercetătorilor.

Scurgerile de metan sunt relativ comune la nivel global, însă anterior exista o singură scurgere activă confirmată în Antarctica, a declarat Sarah Seabrook, autoare a studiului și cercetătoare marină la Earth Sciences New Zealand, o organizație de cercetare.

„Ceva ce era considerat rar pare acum să devină răspândit”, a spus experta pentru CNN.

„Eram entuazismați la fiecare scurgere descoperită, dar apoi ne-am îngrijorat rapid”, a mai declarat Seabrook.

Teama este că aceste scurgeri ar putea transfera rapid metan în atmosferă, devenind astfel o sursă de poluare care încălzește planeta și care nu este luată în calcul în actualele previziuni privind schimbările climatice.

Oamenii de știință sunt, de asemenea, îngrijorați că metanul ar putea avea efecte în lanț asupra vieții marine.

Nu este clar de ce au loc scurgeri de metan în regiune, dar cercetătorii vor să afle dacă acestea ar putea fi afectate de schimbările climatice.