VIDEO Ciocniri între poliția turcă și protestatarii ieșiți în stradă la Istanbul de 1 Mai. Sute de persoane reținute

Poliția turcă a reținut sute de protestatari, joi, la Istanbul, după ce au încercat să sfideze interdicția care vizează adunările publice și să meargă în marș spre Piața Taksim, relatează Reuters.

Sindicatele și ONG-urile au făcut apeluri la organizarea de manifestații în Istanbul, oraș care s-a confruntat cu un val de proteste masive după decizia autorităților de a-l reține pe primarul Ekrem Imamoglu, principalul adversar politic al președintelui Recep Tayyip Erdogan.

Joi, protestatarii au încercat să meargă în marș spre Piața Taksnim, unde protestele sunt interzise de ani de zile, pe o vreme înnorată și ploioasă.

#Turkey | #Istanbul, #MayDay — Despite a ban on Taksim, workers, students & activists marched. Police responded with beatings, detentions & even drew guns on youth. 400+ were detained — yet resistance held the streets.#1mayıs2025

