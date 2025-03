VIDEO Ciocniri între poliție și manifestanții din Turcia care cer eliberarea liderului opoziției

Incidente au izbucnit vineri seara la Istanbul şi Izmir (vest) între manifestanţi şi poliţişti în cursul mitingurilor convocate de opoziţie în sprijinul primarului Istanbulului arestat miercuri, au informat corespondenţi ai AFP şi media turce, citate de Agerpres.

La Istanbul, poliţia a folosit gloanţe de cauciuc, iar în Izmir, al treilea oraş al ţării, forţele de ordine au recurs la tunuri cu apă, potrivit imaginilor difuzate de televiziuni locale.

Liderul principalului partid al opoziţiei turce, Partidul Republican al Poporului (CHP), Ozgur Ozel, a declarat că 300.000 de manifestanţi s-au adunat vineri seara la Istanbul în sprijinul primarului oraşului Ekrem Imamoglu, arestat miercuri pentru „corupţie” şi „terorism”.

🟡NOW: Massive turnout for anti-government protests now in Istanbul, Turkey. Other cities are also seeing large protests. Opposition parties and organizations had vowed beforehand to mobilize "millions." pic.twitter.com/yQi9NgxeBt