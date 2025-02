VIDEO Ciolacu: Înțeleg că e de bonton să cerem demisia președintelui. Nu o cer pentru că nici nu mă interesează

Președintele PSD susține că demisia președintelui Klaus Iohannis este „o temă falsă”: „Eu nu l-am votat pe Iohannis niciodată. Eu sunt de vină că Iohannis nu își dă demisia?”.



Ciolacu a făcut aceste declarații într-o conferință de presă susținută la finalul Congresului PSD de validare a candidaturii lui Crin Antonescu, liderul PSD fiind întrebat dacă consideră oportună acum demisia lui Iohannis, având în vedere că mai mulți social-democrați și liberali susțin că o astfel de demisie ar fi „o supapă social”.



„Nu eu influențez demisia președintelui, nu eu îi cer. Când îi ceream eu demisia, nu mă dădeați la televizor. Acum înțeleg că e de bonton să cerem demisia președintelui. Nu o cer pentru că nici nu mă interesează”, a spus Marcel Ciolacu.

El susține că demisia președintelui este o temă falsă, spunând că nu contează nici candidatura lui Victor Ponta, nici dacă Iohannis își dă demisia acum:



„Dar cine îl susține? Eu nu l-am votat pe Iohannis niciodată. Eu sunt de vină că Iohannis nu își dă demisia? Iarăși e o temă falsă. (…) România este într-un pericol real. Eu am trăit și în comunism, am știut și cum e cu fosta securitate, am trăit și cu un președinte care împărțea dreptatea prin justiție.

Părerea mea e că drumul României trebuie să fie înainte. Nu contează nici candidatura lui Victor Ponta, nici dacă președintele pe care l-au ales românii își dă demisia cu două luni mai devreme, cu supape sociale. Lupta electorală se duce alături de români”.

El a mai spus că faptul că Iohannis rămâne la Cotroceni nu îi afectează șansele lui Crin Antonescu la alegerile prezidențiale, pentru că acesta din urmă „a fost și este unul dintre cei mai mari critici ai actualului președinte”.

Mai multe voci din societate și din clasa politică, în special AUR, POT și S.O.S. România, i-au cerut președintelui Klaus Iohannis să demisioneze, vorbind despre „ilegitimitatea” șefului statului, în contextul în care mandatul acestuia a expirat în 21 decembrie 2024. CCR a stabilit însă, prin decizia prin care a anunțat anularea alegerilor prezidențiale, ca Iohannis să rămână în funcție până la instalarea unui nou președinte.