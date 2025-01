VIDEO Ciolacu, reacție după aproape două săptămâni de la discuția de pe TikTok cu Simonis privind voturile PSD către George Simion: „A fost o glumă” / Purtătorul de cuvânt al PSD are altă versiune

Premierul Marcel Ciolacu a susținut, luni, întrebat despre schimbul de replici cu colegul său de partid, Alfred Simonis, privind membri ai PSD care au direcționat voturi pentru George Simion în primul tur al alegerilor prezidențiale din luna noiembrie, că a fost o glumă, pentru că „pe TikTok, de obicei îţi permiți să mai faci şi glume”. Cu puțin timp înainte de declarațiile lui Ciolacu, purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romașcanu, a răspuns, la aceeași întrebare a jurnaliștilor, spunând că a fost „o înțelegere, care s-a dovedit păguboasă, a unor simpatizanți că mergând spre zona Simion ar putea să aducă un beneficiu PSD”.

„Cred că a fost o glumă. Pe TikTok, de obicei îţi permiți să mai faci şi glume”, a spus Ciolacu după şedinţa de luni a conducerii PSD, întrebat de jurnaliști despre acel videoclip în care Alfred Simonis spune că membri PSD au direcționat voturi pentru candidatul AUR.

La remarcile jurnaliștilor că nimeni nu a luat această declarație drept o glumă, Marcel Ciolacu a răspuns: „Atunci, îmi cer scuze, a fost o glumă proastă”.

Întrebat dacă este „ferm convins” că nu au plecat voturi de la PSD către AUR, Ciolacu a răspuns: „Nu sunt ferm convins de nimic. Eu v-am zis că pe TikTok, cu domnul Simonis, a fost o glumă. Pe TikTok, îţi mai permiţi să faci şi glume. Sunt om, chiar dacă sunt persoană publică, mai putem face şi o glumă. Deci, a fost o glumă”.

Romașcanu: „Dacă cineva a decis să voteze altfel crezând că sprijină o candidatură PSD, e o decizie pur individuală”

Cu puțin timp înaintea declarațiilor făcute de Ciolacu la sediul PSD, purtătorul de cuvânt al partidului, Lucian Romașcanu, a răspuns la aceeași întrebare legată de discuția Ciolacu-Simonis privind transferul de voturi catre George Simion: „Ce a vrut să spună domnul Simonis, și cred ca puteti sa-l întrebați direct, este acea înțelegere, care s-a dovedit păguboasă, a unor simpatizanți, că mergând spre zona Simion ar putea să aducă un beneficiu PSD”.

La remarca jurnaliștilor, care i-au spus că Simonis afirmă în videoclip „că toți am dat”, Romașcanu a răspus: „Cine votează, nu simpatizanții? Am cunoștințe, am prieteni care fără să le spună nimeni nimic au zis: „Domnule dau o mână de ajutor”, crezând dumnealor că făcând acest lucru vin în sprijinul candidatului (n.r. – al candidatului PSD, Marcel Ciolacu).

Întrebat dacă Sorin Grindeanu si Mihai Tudose, care au fost coordonatori ai campaniei pentru alegerile prezidențialee, au știut despre acest transfer de voturi, Romascanu a spus că „nu a fost niciun fel de discutie si decizie oficială în această direcție”: „A fost o chestiune că cine a făcut acest lucru și l-a asumat din persectivă personal”.

Chestionat, de asemenea, dacă consideră că ar trebui deschis un dosar penal pentru transferul de voturi, purtătorul de cuvânt al PSD a răspuns: „Care este capătul de acuzare? (…) Cum există transferul de voturi? Știți că votul este ca instituție individuală. Haideți să vedem dacă este cineva care a fost convins sa voteze în alta directie.(…)”.

Romașcanu a mai spus că „nu a existat niciun fel de influență a votului din partea conducerii PSD sau a cuiva care are decizie în PSD către nimeni“, iar „dacă cineva a decis să voteze altfel crezând că sprijină o candidatură a PSD, aceea e o decizie pur individuală și aici am închis discuția”.

Parchetul General a transmis luni, într-un răspuns la solicitarea G4Media, că nu poate nici să confirme, nici să infirme începerea unei anchete după discuția de pe Tiktok în care Marcel Ciolacu și Alfred Simonis vorbesc despre voturi date lui George Simion în primul tur al alegerilor prezidențiale. Ministerul Public precizează că „parchetele sunt obligate să respecte în comunicarea publică limitările impuse de specificul activității de urmărire penală”.

Discuția de pe TikTok între Ciolacu și Simonis

Mărturisirea președintelui Consiliului Județean Timiș a fost făcută într-un videoclip publicat de Marcel Ciolacu pe TikTok în 3 ianuarie.

Cei doi social-democrați au ales să dea curs unui trend de pe rețeaua de socializare care se numește „ascultăm și nu judecăm”.

„Îți amintești când tu spuneai la partid să nu îi dea nimeni voturi lui Simion pentru că nu suntem siguri că intrăm în turul doi? Să știi că toți i-am dat”, i-a spus Simonis liderului PSD. După o pauză, Simonis a subliniat: „Ascultăm și nu judecăm!”.

Ciolacu i-a răspuns că îi pare rău ca a plecat de la partid în ziua alegerilor prezidențiale: „Îmi pare rău că în aceea duminică să mă văd cu fii-miu. Ești părinte ca și mine, în schimb Filip este mai mare decât copiii tăi. Am simțit că este o presiune pe el și ai și văzut că a venit în noaptea aia în bermude fiind 5 grade afară. Și îmi pare rău că am plecat și nu am insistat și nu am stat acolo ca să nu se întâmple acest lucru”.