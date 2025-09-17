VIDEO Ciprian Ciucu a plecat dintr-o conferință de presă după ce a fost întrebat repetat despre banii dați de PNL presei 

Prim-vicepreședintele PNL și primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a părăsit conferința de presă pe care o susținea la Parlament după doar patru minute, fiind vizibil iritat de întrebările jurnalistului Snoop.ro Cristian Andrei legate de contractele pe care le are PNL cu presa. Ulterior, PNL a șters videoclipul transmis în regim LIVE pe Facebook cu declarațiile lui Ciucu.

Ciprian Ciucu a venit miercuri seară la conferința de presă la Parlament după o ședință a conducerii PNL.

Primul jurnalist care i s-a adresat liderului PNL a fost Cristian Andrei de la Snoop.ro, care l-a întrebat despre contractele pe care PNL le are cu instituțiile media. Ciucu a spus că „PNL respectă legea”, iar aceste date vor fi făcute publice după ce vor fi discutate în Biroul Executiv al partidului. Ciucu nu a răspuns la întrebările repetate ale jurnalistului, iar la un moment dat a spus că acesta a făcut o „obsesie” privind contractele partidelor cu presa.

HotNews redă mai jos dialogul dintre Ciprian Ciucu și jurnalistul Cristian Andrei, la finalul căruia Ciucu a părăsit conferința de presă:

– Jurnalistul Cristian Andrei: De când ați intrat în conducerea PNL ați promis reformă. Le-ați cerut oamenilor să înțeleagă situația gravă a țării, le-ați cerut oamenilor să își plătească taxele și impozitele. În același timp, PNL care primește subvenție din bani publici ține la secret toate contractele cu presa. De ce PNL nu respectă legea?

– Ciprian Ciucu: Asta a fost întrebarea? PNL respectă legea și aceste date vor fi făcute publice după ce vor fi discutate în cadrul Biroului Executiv. Prima dată discutăm în Biroul Executiv, după care vor fi făcute publice. Vă mulțumesc.

– Cum puteți minți? Există o solicitare pe 544 de două luni, legea vă obligă să răspundeți în termen de 30 de zile. Suntem azi la peste 60 de zile de la acea solicitare. Iar dvs. ca partid, ca purtător de cuvânt sau responsabil pe zona de comunicare, nu ați oferit niciun răspuns conform legii în termenul de 30 de zile. Cum puteți spune ca respectați legea dacă nu ați oferit niciun răspuns?

– Următoarea întrebare, vă rog.

–Vă rog să nu fugiți de această întrebare.

-Ați primit răspunsul meu. Mulțumesc, următoarea persoană, vă rog.

– Domnule Ciucu, de ce țineți ascunse contractele cu presa?

– În această situație, dacă nu mai sunt alte întrebări sau dacă nu poate altcineva să urmeze să pună întrebări la care să răspund, eu mă opresc și voi pleca.

– Vreți să fugiți în loc să răspundeți la întrebări?

– Nu fug. Nu am un alt răspuns în acest moment pentru dvs. Altcineva. Înțeleg ca domnul Cristian Andrei care a făcut o obsesie pentru acest subiect… Mulțumesc. Deci nu continuăm conferința de presă. Mulțumesc.

Imediat după, Ciprian Ciucu a părăsit conferința de presă.



Ulterior, jurnaliștii au mers pe hol după Ciprian Ciucu, pentru a-l ruga să susțină totuși conferința de presă.

„Nu pot să fiu asaltat, ambuscat și să se întample ceea ce s-a întâmplat. Este o lipsă de respect”, le-a spus Ciucu jurnaliștilor.

Întrebat de jurnalistul Cristian Andrei dacă este deranjat de faptul că i se cer cotractele cu presa, Cristian Ciucu a răspuns că nu el a făcut aceste contracte, astfel că nu are de ce să fie deranjat. Întrebat de ce nu le prezintă, atunci, publicului, pentru că este vicepreședinte PNL responsabil de comunicare, Ciprian Ciucu a răspuns că nu este treaba sa, apoi i-a spus jurnalistului Snoop „să nu mai mintă”.