VIDEO Cisterna cu GPL răsturnată la Vaslui, „o bombă pe roți”. „Era ruginită, sudată, făcută din bucăți. Putea să explodeze în orice moment”

Cisterna încărcată cu 19.000 de litri de GPL, răsturnată marți pe DE 581 din Vaslui, a fost ridicată de pe carosabil după o intervenție care a durat 18 ore. Autoritățile au descoperit nereguli majore la autovehiculul care transporta gaz lichefiat în Republica Moldova, au anunțat miercuri prefectul de Vaslui și șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Oficialii acuză proprietarul din Republica Moldova că a încercat să grăbească procedura de mutare a gazului, punând în pericol zona, dar a fost oprit în ultimul moment.

Cisterna răsturnată marți, în jurul orei 15.00, a fost repusă pe roți miercuri în jurul orei 9.00, iar intervenția a fost foarte dificilă, a anunțat conducerea Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Vaslui. A fost solicitat sprijin logistic la ISU Iași, ISU Bacău și ISU Galați. După ce s-a reușit mutarea gazului într-un alt vehicul, autoritățile au constatat că cisterna răsturnată avea deficiențe majore.

„După ce s-a pus acea cisternă pe roți, am observat că era ruginită toată, că era sudată, era făcută din bucăți, avea înflorituri de rugină și de sudură, și oricând, în orice moment, acea cisternă putea să explodeze. La modul în care arăta putea oricând să cedeze o osie. Orice bucată, la cel mai mic impact, putea ceda și exista un pericol ca pe o rază de cel puțin jumătate de kilometru să se întâmple o nenorocire, precum cea de anul trecut la Crevedia”, a declarat prefectul Eduard Popica.

Potrivit oficialilor ISU Vaslui, operațiunea de transvazare a gazului a fost îngreunată de modul în care s-a răsturnat cisterna – pe partea dreptă, unde se aflau și vanele -, dar și de faptul că toate căile de evacuare erau blocate de rugină.

„Acel autocamion era bombă pe roți”

Proprietarul cisternei, ajuns la fața locului, este acuzat de autoritățile din Vaslui că nu ar fi respectat indicațiile și că ar fi încercat să forțeze intervenția de transvazare, fiind surprins de pompieri în timp ce încerca să taie parapetul. Intenția lui, susțin autoritățile vasluiene, a fost să repună cisterna răsturnată pe roți cu întreaga încărcătură cu GPL.

„I-am oprit la timp, pentru că vă imaginați ce nenorocire ar fi putut produce o singură scânteie. Am întâmpinat greutăți în comunicare cu ei, însă în cele din urmă transvazarea s-a realizat în condiții de siguranță”, a precizat șeful ISU Vaslui, Cătălin Oloeriu.

Mai multe instituții au fost sesizate pentru a dispune verificări inclusiv la Punctul de Trecere a Frontierei Albița pentru a se stabili cum a fost posibil ca acestei cisterne să i se permită accesul în trafic, în ciuda deficiențelor vizibile.

„Acel autocamion era bombă pe roți”, a avertizat prefectul de Vaslui, atrăgând atenția asupra că șoferii din Republica Moldova și Ucraina sunt un pericol pe șoselele din România.

Avea aparat care fentează respectarea orelor de odihnă

În urma verificărilor efectuate la capul tractor care transporta cisterna, autoritățile au descoperit că avea un mecanism ilegal de modificare a tahografului, pentru a modifica timpii de odihnă ai șoferului.

O primă măsură dispusă de autorități a fost amendarea proprietarului autovehiculului cu 27.000 de lei și anularea inspecției tehnice periodice.

Autocisterna era condusă de un bărbat din Republica Moldova și s-a răsturnat pe fondul vitezei neadaptate la condițiile de drum, arată primele cercetări desfășurate la fața locului. În urma accidentului, șoferul a fost rănit, fiind preluat de o ambulanță și transportat la spitalul din Bârlad.