VIDEO Clădire-cheie de lângă Teheran, în care se adunau înalți clerici pentru alegerea noului lider suprem al Iranului, distrusă într-un bombardament

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, participă la Adunarea Experților, în Qom, Iran, pe 5 mai 2025. Imagine ilustrativă. FOTO: Iranian Presidency/ZUMA Press Wi / Shutterstock Editorial / Profimedia

Israelul și SUA au atacat aerian și lovit marți, în a patra zi a războiului declanșat în Iran, clădirea din apropierea Teheranului a organismului însărcinat cu alegerea noului lider suprem al Iranului, au anunțat agențiile locale de presă, potrivit AFP, Reuters și The Times of Israel.

„Criminalii americani-sioniști au atacat clădirea Adunării Experților din Qom”, localitate aflată la sud de Teheran, a scris agenția de știri Tasnim.

Mass-media locală a difuzat imagini cu clădirea distrusă în urma atacurilor.

Geolocation of the building struck today in this video in the Iranian city of Qom. 34.62534, 50.87639

The building belongs to the "Assembly of Religious Experts" who select the next Islamic Revolutions' Supreme Leader.https://t.co/nH9hNR5Tou pic.twitter.com/TgUGCYmmhv — Mehdi H. (@mhmiranusa) March 3, 2026

Martori au declarat pentru Reuters că zona din apropierea Adunării Experților a fost lovită.

Încă nu este clar încă cine se afla în interiorul clădirii în momentul în care bombardamentele de marți au lovit.

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis sâmbătă în primul val al atacurilor americane și israeliene.

Atacul a vizat un grup care se adunase pentru a-l alege pe noul lider suprem iranian

Cu toate acestea, o sursă din domeniul apărării israeliene a confirmat deja că forțele aeriene israeliene au atacat o clădire din orașul iranian Qom, unde se adunaseră înalți clerici pentru a-l alege pe noul lider suprem al Iranului.

Adunarea Experților are 88 de membri, însă nu este clar câți dintre aceștia se aflau în clădire în momentul atacului, a precizat oficialul israelian citat.

Mai devreme în cursul zilei de marți, armata israeliană (IDF) anunțase că a atacat un comandant iranian de rang înalt, în capitala Iranului. „Cu puţin timp în urmă, armata israeliană a lovit un comandant de rang înalt al regimului terorist iranian la Teheran”, a transmis, într-un comunicat, IDF, fără a oferi alte detalii.

Luni, Israelul a anunţat că a desfăşurat bombardamente asupra sediilor preşedinţiei iraniene şi Consiliului Suprem de Securitate Naţională a Iranului, la Teheran.