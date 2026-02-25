VIDEO Codrin Horațiu Miron, candidat la șefia DIICOT, anunță o „ofensivă totală” împotriva drogurilor

Codrin-Horațiu Miron, procuror-șef serviciu la DIICOT Timișoara și candidat la funcția de procuror-șef al DIICOT, a declarat miercuri că va declanșa o „ofensivă totală” în combaterea consumului și traficului de droguri, dacă va ajunge la conducerea instituției. El a afirmat că Portul Constanța reprezintă „principala poartă de intrare” a drogurilor în România.

„Pe zona de droguri, ofensiva va fi una totală. Există pârghiile necesare. Avem hotărârea CSAT din octombrie 2023 prin care consumul de droguri a fost etichetat ca o chestiune de siguranță, securitate națională individuală și chiar s-au înființat anumite grupuri de lucru instituționale, atât pe componenta de prevenire, cât și pe zona de combatere, cu misiunea să pună accent, în mod deosebit, pe traficul stradal de droguri, traficul în instituții publice, și mă refer aici la școli, universități, și traficul de droguri în rândul minorilor”, a declarat Codrin-Horațiu Miron în cadrul interviului susținut în fața Comisiei constituite la Ministerul Justiției, citat de Agerpres.

„România este o țară a tranzitului de droguri”

El a adăugat că Portul Constanța reprezintă „principala poartă de intrare” a drogurilor în România.

„Știm cu toții că România este o țară a tranzitului de droguri. Vorbim de ruta transfrontalieră a heroinei, care merge din Afganistan, Turcia, Bulgaria, România, țări din vestul Europei. Ruta tradițională a cocainei – America de Sud, în principal, Columbia, România, țările vest-europene. Ruta tradițională a drogurilor sintetice, mă refer aici la MDMA și amfetamine, cât și a noilor substanțe psihoactive, cu țară de proveniență Olanda, și ruta tradițională a hașișului, rezina de canabis și a canabisului, cu țări de proveniență Marocul și Spania. În acest context, Portul Constanța este un hub important, reprezintă principala poartă de intrare a drogurilor în România. Este lăudabil că s-a înființat acel birou antidrog în serviciul teritorial Constanța și rezultatele chiar au fost remarcabile, dar cred că n-am făcut suficient în acest moment”, a spus Miron.

De asemenea, el a subliniat că ar fi nevoie de înființarea unui birou antidrog și în cadrul serviciului teritorial Timișoara, pentru instituirea unei bariere și în partea de vest a României.

„(…) Este necesară închiderea acestui coridor național prin instituirea unei bariere și în partea de vest a României, care să împiedice ieșirea drogurilor de pe teritoriul național sau, după caz, intrarea lor pe teritoriul național, și cred că ar fi oportună înființarea unui birou antidrog și în cadrul serviciului teritorial Timișoara, având în vedere fluxul masiv de droguri care intră și ies din țară prin partea de vest a României”, a arătat Horațiu Miron.

Cinci procurori s-au înscris pentru funcția de procuror-șef al DIICOT: Ioana-Bogdana Albani, procuror-șef serviciu în cadrul DIICOT – structura centrală, Alina Albu, actualul procuror-șef al DIICOT, Antonia Diaconu, procuror-șef serviciu la DIICOT Pitești, Codrin-Horațiu Miron, procuror-șef serviciu la DIICOT Timișoara, și Bogdan-Ciprian Pîrlog, procuror militar la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar București, care ulterior s-a retras din cursă.