VIDEO Conflict în direct, la protestul minerilor, între reportera România TV și Alexandra Păcuraru, fata patronului Realitatea Plus: „De ce nu vă plătiți datoriile către stat?”

Reportera România TV Roxana Ciucă și Alexandra Păcuraru, fostă moderatoare Realitatea Plus și fiica patronului postului TV Maricel Păcuraru, în prezent vicepreședintă AUR, au avut un schimb tensionat de replici marți, în fața camerelor, la protestul minerilor. Cele două s-au acuzat reciproc în legătură cu neplata taxelor și datoriilor către stat.

O filmare realizată de România TV, distribuită pe Facebook de site-ul Podul și preluată de G4Media și DeFapt.ro, surprinde momentul în care reportera Roxana Ciucă îi cere explicații Alexandrei Păcuraru pe un ton ridicat.

Roxana Ciucă i-a reproșat Alexandrei Păcuraru că nu își plătește datoriile la stat:

„De ce nu vă plătiți datoriile către stat? Că noi suntem amărâți și noi ne plătim zi de zi taxele și impozitele”, a spus reportera România TV.

La rândul ei, Păcuraru a spus că datoriile Realitatea Media au fost generate de Sebastian Ghiță.

Păcuraru a încercat să cheme pe participant la miting ca să scape de Ciucă.

Reporteră România TV: „Sebastian Ghiță este cu taxele la zi. Noi nu avem nicio datorie”

Redăm mai jos dialogul integral, potrivit transcrierii publicate de DeFapt.ro

„Roaxana Ciucă, RTV: Până una alta, Sebastian Ghiță este cu taxele la zi. Noi nu avem nicio datorie, nu stiu de ce…

Alexandra Păcuraru, Realitatea Plus: Preluați-o pe doamna (n.r. i-a zis unui miner prezent la protest)

Roaxana Ciucă, RTV: Îi instigați pe oameni să-i pună pe noi? De ce puneți oamenii pe noi? Doamnă, colegii dumneavoastră sunt foarte mulți care au sunat astăzi la ANAF să întrebe răspuns.

Alexandra Păcuraru, Realitatea Plus: V-am răspuns

Alexandra Păcuraru: „Jucați teatru”

Roaxana Ciucă, RTV: Ce mi-ați răspuns? Dar de ce nu vă plătiți datoriile către stat? Că noi suntem amărâți și noi ne plătim zi de zi taxele și impozitele.

Alexandra Păcuraru, Realitatea Plus: Jucați teatru

Roaxana Ciucă, RTV: Ei, jucăm pe d..cu teatru. Că noi suntem amărâți și noi ne plătim zi de zi taxele și impozitele. Taxele și impozitele ni le plătim la zi. Dumneavoastră de ce nu le plătiți?

Alexandra Păcuraru, Realitatea Plus: Datoriile de la Realitatea Media sunt făcute de Sebastian Ghiță.

Roaxana Ciucă RTV: Nu e adevărat. N-a făcut acest Sebastian Ghiță. Eeei nu știu să citesc documentul. Uitați-vă un pic aici, uitați-vă un pic, deci uitați-vă un pic.

Alexandra Păcuraru, Realitatea Plus: Nu mai am timp, nu mai am timp de circ. Eu nu fac circ. Ați făcut această datorie pe care o băgați acum în curtea Realității Plus, punând scut în jurul lui Sebastian Ghiță!

Roaxana Ciucă, RTV: Nu este adevărat! Același lucru l-aș putea spune și eu despre tatăl dumneavoastră, dar eu nu jignesc! Nu puneți mâna pe mine! Eu vreau să știu de ce ați venit astăzi aici!

Alexandra Păcuraru, Realitatea Plus: Jandarmeria Română, am o problemă cu această doamnă! Au furat și echipamentele de la Realitatea Media.

Roaxana Ciucă, RTV: Nu este adevărat! Ne mințiți. Știți ce ne face Alesia Păcuraru nouă, reporterilor, că spuneți că este sora dumneavoastră vitregă… Dumneavoastră știți ce ne face?

Alexandra Păcuraru, Realitatea Plus: Aveți decență?

Roaxana Ciucă RTV: Eu am decență. Eu vă mulțumesc mult”

Realitatea Plus, sancționată de două ori în acest an cu suspendarea emisiei

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a amendat în repetate rânduri atât România TV, cât și Realitatea Plus.

Cel mai recent, CNA a decis sancţionarea Realitatea Plus cu încă o suspendare a emisiei pentru trei ore, după încălcări repetate ale legii în 26 de emisiuni difuzate în luna decembrie, scrie Pagina de Media. Este a doua oară în acest an când postul de televiziune este sancționat cu suspendarea emisiei. Televiziunea deținută de familia Păcuraru va fi obligată ca pe 1 aprilie să difuzeze timp de trei ore doar textul sancţiunii.

Realitatea Plus a mai avut emisia suspendată și în luna februarie. Ulterior a primit o sancțiune de 2.500 de lei pentru că în 19 februarie, când emisia postului de televiziune a fost suspendată timp de trei ore, textul sancțiunii care rula pe post în acel interval nu a fost difuzat și pe canalele de social media de pe YouTube și TikTok.

România TV, sancționată și ea de CNA

În aceeași zi a fost stabilită o sancțiune și pentru România TV, de 20.000 de lei, pentru știrile din 23 ianuarie, când, potrivit CNA, postul a prezentat titluri ca: „Rezista de la Mediu mai provoacă o criză a apei”; „Acuzații: Investițiile de la 11 baraje, blocate total”; „Alimentarea cu apă în pericol”; „Criza de apă în care ne aruncă iar habarnista Rezist”; „11 baraje blocate de ministră, alimentarea cu apă în pericol”.

În decembrie 2025, CNA a amendat postul România TV după ce Roxana Ciucă i-a spus unui tată care și-a pierdut fetiţa de numai doi ani după o intervenţie la stomatolog: „Stimate domn, fetiţa dumneavoastră a intrat în mormânt acum. Nu v-o mai aduce nimeni”. Ciucă încerca să-l convingă pe părintele îndurerat să răspundă la întrebări.