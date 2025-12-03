VIDEO Confruntare violentă în Parlamentul de la Sofia: „Să iasă! Să vină dacă e cel mai curajos!”

Un schimb violent de replici a izbucnit miercuri în Parlamentul de la Sofia, în urma celor mai mari proteste anti-corupție din Bulgaria din ultimii ani, scrie Novinite.

Incidentul a avut loc pe un hol al Adunării Naționale, în fața biroului lui Delyan Peevski, liderul „DPS–New Beginning”, și a fost transmis în direct pe pagina de Facebook a WCC-DB. Ivaylo Mirchev, copreședinte al alianței „Da, Bulgaria”, însoțit de mai mulți colegi, printre care Asen Vassilev și Bozhidar Bozhanov, i-a cerut socoteală lui Peevski pentru comentarii făcute anterior în timpul negocierilor între GERB și WCC-DB.

„Să iasă! Să vină dacă e cel mai curajos!”

Ușa biroului a fost deschisă inițial de Radoslav Revanski, primarul orașului Belitsa și membru DPS, care l-a acuzat pe Mirchev de comportament „huliganic”. Confruntarea a escaladat rapid: „Peevski să iasă! Chemați-l să vină, e cel mai curajos să vină!”, a strigat Mirchev.

Peevski a apărut însoțit de agenți ai Serviciului Național de Securitate și de membri DPS, printre care Yordan Tsonev. Confruntarea a durat doar câteva secunde.

Mirchev a continuat să îl acuze de corupție, numindu-l „mafia murdară” și întrebând agenții NSS „de ce îl protejează”.

Ulterior, Delyan Peevski a vorbit cu presa, încercând să tempereze tensiunile. El a spus că doar alegătorii îl pot pune în discuție și a confirmat că DPS-New Beginning va susține bugetul „dacă este bun pentru oameni”, cu condiția menținerii beneficiilor sociale.

Peevski a acuzat opoziția, în special WCC-DB, că reprezintă interesul „clasei de mijloc și al oligarhilor” și a avertizat că instigarea la ură împotriva comunităților turcă, pomacă și romă ar putea duce la escaladare.

Incidentul vine într-un moment în care Bulgaria se confruntă cu o criză politică alimentată de proteste masive. Zeci de mii de oameni au ieșit luni în stradă la Sofia și în alte orașe, în cea mai amplă mobilizare din ultimele decenii, denunțând proiectul bugetului pe 2026 și ceea ce consideră a fi corupția endemică din administrație.