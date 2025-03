VIDEO Continuă protestele în Turcia. Sâmbătă au ieșit în stradă sute de mii de oameni: „Dacă justiția tace, va vorbi poporul”

Sute de mii de turci au protest sâmbătă la Istanbul împotriva arestării primarului Ekrem Imamoglu, principalul rival al președintelui Recep Tayyip Erdogan, în continuarea celor mai mari demonstrații pe care le-a trăit Turcia în ultimul deceniu, relatează Reuters.

În cadrul manifestației a fost citită și o scrisoare din partea lui Imamoglu.

„Nu am nicio teamă, sunteți în spatele meu și alături de mine. Nu am nicio teamă pentru că națiunea este unită. Națiunea este unită împotriva opresorului”, scria în scrisoarea lui Ekrem Imamoglu, citată în uralele mulțimii.

„Pot să mă bage la închisoare și să mă judece cât vor, națiunea a arătat că va zdrobi toate capcanele și comploturile”, mai scria în scrisoare.

Sute de mii de turci din toată țara au ascultat apelurile opoziției și au ieșit să protesteze după reținerea lui Ekrem Imamoglu, care între timp a fost arestat și se confruntă cu acuzații de corupție. Protestele au izbucnit săptămâna trecută și au fost în general pașnice, dar au fost reținute aproape 2.000 de persoane.

🇹🇷Hundreds of thousands take to the streets of Istanbul to protest against Erdogan. The Turkish dictator, who has been in power for 22 years, has sparked widespread protests after he arrested his main political opponent, the Mayor of Istanbul. pic.twitter.com/d1aXbvojFg

Principalul partid din opoziție, Partidul Republican al Poporului (CHP), alte formațiuni care se opun puterii, organizațiile care militează pentru drepturile omului și unele puteri occidentale susțin că Imamoglu se confruntă cu un dosar politic care este menit să elimine o potențială amenințare electorală pentru președintele Erdogan.

Guvernul Turciei neagă că ar avea vreo influență asupra sistemului judiciar și susține că instanțele sunt independente.

Sute de mii de protestatari, cu drapelul țării și pancarte, au ieșit în stradă sâmbătă în districtul Maltepe, în partea asiatică a Istanbulului, pentru manifestația intitulată „Libertate pentru Imamoglu”. Demonstrația a fost organizată de CHP. Poliția a impus măsuri stricte de securitate în zona locației în care se adunau susținătorii opoziției.

„Dacă justiția tace, va vorbi poporul”, scria pe un banner din mulțime.

„Nu îmi este frică și voi continua să rezist. Fac apel la toată lumea să nu se teamă (…). M-au concediat (de la locul de muncă, n.r.), dar într-o zi se va face dreptate”, a declarat Gunay Yildiz, fost angajat al autorității locale din Esenyurt, un alt district al Istanbulului.

Protests in Turkey!

According to the opposition, the protest in Maltepe, Istanbul, which was attended by 2.2 million people—or at the very least, more than a million—is being ignored by pro-government TV channels, which are instead broadcasting a cooking show. pic.twitter.com/8liApYv5eL