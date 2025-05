VIDEO Contre între candidați la o întrebare despre cursul euro. Simion: „Mai lipsea să fiu acuzat că sunt vinovat și de nealegerea noului papă” / Dan: „Să nu o dăm în politicianism”

George Simion și Nicușor Dan s-au contrat la întrebarea referitoare la cursul euro, joi, în timpul dezbaterii electorale de la Euronews, și au început să își lanseze acuzații pe tema situației din Consiliul General al Capitalei și din alte administrații locale din țară.

Candidații au fost întrebați care va fi strategia lor pentru stabilizarea economiei și cât estimează că va fi un euro la sfârșitul mandatului lor.

„Cursul leu-euro a fost ținut în frâu și la noi, și în Polonia, și în țări care încă nu au intrat în zona euro, de către băncile naționale. În aceste zile am fost acuzat pe nedrept de o grămadă de lucruri, mă bucur că în sfârșit avem un nou papă astăzi, pentru că mai lipsea să fiu acuzat că sunt vinovat și de nealegerea noului papă. Am avut un guvern, care în mare parte astăzi stă în spatele lui Nicușor Dan, vinovat pentru un deficit bugetar istoric, record, 9,3% oficial, dar în realitate știm că este mai mare, așa că eliminarea oamenilor incapabili din administrațiile locale și centrale, din fruntea Guvernului, un plan de măsuri concrete reprezintă alternativa la creșterea taxelor”, a declarat George Simion.

În replică, Nicușor Dan l-a acuzat că face „o afirmație politicianistă”.

„În primul rând, noi am venit aici la o dezbatere politică, dar să nu o dăm în politicianism. Această afirmație, că Guvernul e în spatele meu, este o afirmație politicianistă. Domnul Simion este în alianță, la Consiliul General București, la Sectorul 2, la Bacău, la Focșani, la Suceava, la Prahova, cu PSD”, i-a replicat Nicușor Dan.

George Simion a continuat: „Domnul Nicușor Dan nu știe că domnul Viziteu este în Primăria din Bacău, unde într-adevăr avem o alianță, cum avem alianță și la Sectorul 2, la Consiliul General domnul Nicușor Dan nu prea știe propria majoritate, este o majoritate formată din PNL, PSD și PPUSL. Și doar pentru că nu am acceptat corupția în alcătuirea Consiliului General, pentru că domnul Nicușor Dan ne-a făcut niște oferte interesante cu niște directori la teatru…”.

Nicușor Dan: „Adevărul este că Consiliul General sunt doi viceprimari, unu de la PSD, unu de la PNL, votați de AUR. Să trăiască!”.

George Simion: „AUR nu a votat așa ceva!”.

Ulterior, și Nicușor Dan a vorbit despre stabilizarea economiei. „În primul rând că eu sunt cineva care înainte de a promite a făcut, am făcut lucrul acesta la Primăria Capitalei. Am găsit datorie curentă trei sferturi din bugetul anual și am redresat și azi avem un rating individual patru trepte peste ratingul național. Spune cineva care a făcut ceva în zona financiară”, a spus primarul Capitalei.

Nicușor Dan a făcut și o aluzie la numărul de voturi pe care l-a primit contracandidatul său în Republica Moldova.

„Diferența fundamentală dintre mine și domnul Simion, dacă vorbim de București, pentru că eu mă preocup de București de 20 de ani, este că pe mine m-au votat bucureștenii cu 40% acum câteva zile. Domnul Simion se preocupă de Basarabia de 20 de ani și pe dumnealui l-au votat 10% din basarabeni”, a mai declarat Nicușor Dan.