VIDEO Controversatul artist naţionalist croat care a strâns un mare număr de fani la un concert în Zagreb. Cântăreţul este interzis în mai multe ţări europene

Zeci de mii de oameni s-au adunat sâmbătă la Zagreb pentru a participa la un concert al unui controversat cântăreţ rock naţionalist croat, Marko Perkovic „Thompson”, care a fost anunţat ca fiind cel mai mare concert cu plată din lume.

Poliţia a declarat că s-au vândut peste 450.000 de bilete pentru concertul de la Hipodromul din Zagreb. Majoritatea străzilor din centrul oraşului Zagreb au fost închise traficului şi au fost mobilizaţi aproximativ 6.523 de poliţişti, relatează News.ro.

Thompson, căruia i-au fost interzise concertele în mai multe ţări europene, printre care Olanda, Elveţia şi Bosnia, este acuzat de critici că flirtează cu ideologia şi iconografia guvernului croat ustaş din al Doilea Război Mondial, susţinut de nazişti.

500.000 Patriots 🇭🇷 are attending the concert of Marko Perković "Thompson" in Zagreb. Among them also patriots from other countries. They will sing about faith, family and homeland. Love Croatia 🇭🇷❤️‍🔥 Concert is starting now… 😎 We broke world record, 500.000 at once…wow! 🤯… pic.twitter.com/oaSMY0OZ41