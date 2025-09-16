VIDEO Cosmin Vladimirescu (Mastercard): „Introducerea plății cu cardul în transportul public a schimbat viața a milioane de români”

Pe 17–18 septembrie, Bucureștiul găzduiește a doua ediție Impact Bucharest, conferința care aduce pe aceeași scenă lideri de business, inovatori, sportivi, creatori și influenceri. Evenimentul reunește sute de participanți și zeci de speakeri din domenii diferite, de la tehnologie și finanțe la educație, sport și cultură. Printre invitații de top se numără Michelle Obama, Erin Mayer, Simona Halep, Horia Tecău.

În acest context, HotNews lansează seria People of Impact, care aduce în prim-plan vocile celor care au schimbat industrii și comunități. Unul dintre ei este Cosmin Vladimirescu, General Manager Mastercard pentru România și Croația, care de mai bine de 18 ani coordonează proiecte ce au transformat modul în care milioane de români își fac plățile.

„Cred că am generat impact de multe ori, darîmi este foarte greu să-l cuantific, pentru că diferă în funcție de moment. Dacă mă gândesc la proiecte de anvergură, introducerea plăților cu cardul în transportul public a fost un moment foarte important. A fost de impact încă de la început, ulterior acest sistem s-a extins în peste 20 de orașe din România, iar milioane de oameni își plătesc călătoria cu cardul”, explică Vladimirescu.

Pentru el, viitorul plăților electronice înseamnă în primul rând securitate și integrare. „O constantă este nevoia de securitate. Ea trebuie adaptată permanent la realitățile pieței, pentru că infractorii sunt extrem de inovatori și trebuie să fim înaintea lor. În același timp, plățile trebuie să fie integrate în aplicații și device-uri, astfel încât procesul să fie cât mai puțin perceput, aproape invizibil. Totul trebuie să decurgă fără fricțiuni.”

Un alt element esențial, spune el, este inteligența artificială. „Nu aș putea să merg mai departe fără să menționez impactul pe care îl va avea AI-ul în plăți. Asta va aduce plățile mult mai aproape de noi și le va integra cu obiective precum impactul cumpărăturilor asupra mediului sau susținerea unor cauze în care credem. Toate acestea pot fi integrate în fiecare plată pe care o facem.”

Pe Cosmin Vladimirescu îl vei putea urmări la Impact Bucharest, alături de alți lideri de business. Cosmin Vladimirescu vede Impact Bucharest ca pe un loc unde oamenii pot învăța unii de la alții, împărtășind atât povești de succes, cât și provocări reale, într-un dialog care aduce soluții și conectează comunitatea de business.

Articol susținut de Impact Bucharest