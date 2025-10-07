VIDEO Cum a fost așteptat Călin Georgescu la Buftea. Preotul de la biserică a tras clopotele pentru el

Calin Georgescu se prezinta la sediul Parchetului General din Bucuresti, 27 mai 2025. Inquam Photos / Codrin Unici

Călin Georgescu s-a prezentat marți la sediul poliției din Buftea pentru a semna controlul judiciar. Fostul candidat la prezidențiale a fost așteptat de zeci de susținători, iar clopotele de la biserica din localitate au fost trase, transmite Antena 3 CNN.

Călin Georgescu, trimis în judecată pentru șase infracțiuni, se află sub control judiciar din 26 februarie și se prezintă săptămânal la sediul poliției pentru semnarea controlului judiciar.

Acesta a fost întâmpinat de zeci de susținători strânși în ploaie în fața secției de poliție, potrivit imaginilor transmite de Realitatea Plus.

Clopotele de la Biserica Sfânta Mare Muceniță Varvara din Buftea au fost trase pentru Călin Georgescu, când a ajuns la secția de poliție, potrivit sursei citate.

După semnarea controlul judiciar, Georgescu a venit cu mașina la biserică, înconjurat de bodyguarzi, iar în momentul în care a intrat pe porțile bisericii, au fost trase din nou clopotele.

Explicația preotului

Într-o discuție cu jurnaliștii, făcută cu camera ascunsă, preotul bisericii a spus că a decis să tragă clopotele pentru că „e un eveniment pentru biserică. Când vine cineva”.

„S-a tras clopotul așa. Nu e bine? E un eveniment pentru biserică. Când vine cineva. Așa și când a intrat părintele Cleopa în Sfântul Munte, s-au tras clopotele și a fost un sfânt. Și acum s-a tras un clopot poate vine un președinte”, a spus preotul.