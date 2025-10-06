VIDEO Cum a fost primită Greta Thunberg la Atena, după ce Israelul a deportat-o: „Aș putea vorbi foarte mult despre maltratare, dar nu asta este știrea”

Activista suedeză Greta Thunberg, care a făcut parte din Flotila Global Sumud, sosește pe Aeroportul Internațional Eleftherios Venizelos din Atena, Grecia, pe 6 octombrie 2025, după ce a fost eliberată din detenția israeliană. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Activista suedeză de mediu Greta Thunberg a sosit luni în Grecia, fiind întâmpinată de o mulțime propalestiniană care a aplaudat-o, după ce ea și alte sute de activiști reținuți de armata israeliană în largul mării au fost deportați în urma unei tentative de a aduce ajutoare umanitare în Fâșia Gaza, scrie Reuters.

Israelul a anunțat că a expulzat luni 171 de activiști, inclusiv Thunberg, decizie care a adus numărul total al persoanelor deportate până în prezent la 341, din cei 479 de oameni arestați atunci când a capturat flotila ce încerca să spargă blocada navală asupra Fâșiei Gaza.

Ministerul grec de Externe a precizat că 161 dintre activiști au sosit luni cu un zbor la Atena, printre care și Greta Thunberg, activista în vârstă de 22 de ani. Printre aceștia se aflau 27 de greci, precum și cetățeni din aproape alte 20 de alte țări.

„Vreau să fiu foarte clară. Are loc un genocid”, a declarat Thunberg în fața mulțimii entuziaste adunate la aeroportul din Atena, referindu-se la acțiunea militară a Israelului din enclava palestiniană de coastă.

Greta Thunberg and 170 Global Sumud Flotilla members are welcomed by a giant crowd in Athens after their abduction by the Israeli occupation. pic.twitter.com/3Xq2BjMqhj — Global Sumud Flotilla (@GlobalSumud) October 6, 2025

„Sistemele noastre internaționale îi trădează pe palestinieni. Nu sunt capabile nici măcar să împiedice comiterea celor mai grave crime de război”, a afirmat ea. „Ceea ce ne-am propus să facem cu Flotila Global Sumud a fost să intervenim atunci când guvernele noastre nu și-au îndeplinit obligațiile legale”, a mai spus Greta Thunberg, întâmpinată pe aeroport cu aplauze și flori.

Greta Thunberg arrived in Greece from Israel, she gave a soul-shaking speech:

“One day, no one will be able to say — I didn’t know what was happening.”

Her words echoed like a cry for humanity. 💔🌍 pic.twitter.com/X5EP7YPNLj — Hamza Haider (@itxhamza480) October 6, 2025

Activiștii au încercat să ajungă în Gaza cu zeci de nave pentru a aduce ajutoare și a atrage atenția asupra situației dificile din Gaza, unde majoritatea celor 2,2 milioane de locuitori au fost alungați din casele lor, iar Organizația Națiunilor Unite (ONU) afirmă că foametea face ravagii.

Israelul, care respinge acuzațiile că ar comite genocid în Gaza și afirmă că relatările privind foametea din această zonă sunt exagerate, a catalogat flotila drept „o manevră publicitară” și o provocare în beneficiul Hamas. În iunie, Israelul a reținut-o pe Thunberg pe mare într-o încercare similară de a trece de blocadă.

Anterior, activiști elvețieni și spanioli din flotilă au declarat că au fost supuși unor condiții inumane de către forțele israeliene în timpul detenției lor.

Ministerul de Externe al Israelului a emis o declarație, însoțită de fotografii cu Thunberg la aeroport, afirmând că drepturile legale ale tuturor participanților au fost respectate și că singurul incident violent a implicat un activist care a mușcat o doctoriță în închisoarea israeliană Ketziot.

Activiștii deportați acuză rele tratamente

Dintre cei nouă membri ai flotei care au ajuns acasă în Elveția, unii au acuzat că au fost privați de somn, de apă și de hrană, iar unii că au fost bătuți, loviți cu picioarele și închiși într-o cușcă, a transmis organizația care îi reprezintă într-un comunicat de presă.

Un purtător de cuvânt al ministerului israelian de externe a respins aceste acuzații.

Activiști spanioli au acuzat, de asemenea, că au fost supuși unor rele tratamente când au sosit în Spania duminică seară, după ce au fost deportați.

„Ne-au bătut, ne-au târât pe jos, ne-au legat la ochi, ne-au legat mâinile și picioarele, ne-au băgat în cuști și ne-au insultat”, le-a spus avocatul Rafael Borrego reporterilor, pe aeroportul din Madrid.

Activiștii suedezi au afirmat sâmbătă că Thunberg a fost lovită și forțată să poarte un steag israelian în timpul detenției, în timp ce alții au spus că li s-a refuzat accesul la mâncare și apă curată și li s-au confiscat medicamentele și bunurile.

După ce a ajuns la Atena, Thunberg a spus că „aș putea vorbi foarte, foarte mult despre maltratarea și abuzurile la care am fost supuși în timpul detenției, credeți-mă, dar nu asta este știrea”.

„Ceea ce s-a întâmplat acum este că Israelul, în timp ce continua să înrăutățească și să intensifice genocidul și distrugerea în masă cu intenție genocidară, încercând să șteargă o întreagă populație, o întreagă națiune de sub ochii noștri, a încălcat din nou dreptul internațional împiedicând ajutorul umanitar să ajungă în Gaza, în timp ce oamenii mor de foame”, a spus activista.

🇸🇪🇵🇸 Greta Thunberg in Athens:

I will never comprehend how humans can be so evil.



That you would deliberately starve millions of people living trapped under an illegal siege as a continuation of decades of oppression and apartheid.#gretathungberg #palestine #Gaza… pic.twitter.com/fj4Dkf9tmG — World Watcher (@World__Watcher_) October 6, 2025

Israelul denunță „minciuni sfruntate”

Ministerul de Externe al Israelului a descris numeroasele informații și relatări despre maltratarea persoanelor arestate după interceptarea flotilei ca fiind „minciuni sfruntate”.

Un purtător de cuvânt a declarat pentru Reuters în weekend că toate persoanele reținute au avut acces la apă, hrană și toalete, adăugând: „nu li s-a refuzat accesul la asistență juridică și toate drepturile lor legale au fost pe deplin respectate”.

Duminică, Ambasada Elveției la Tel Aviv a vizitat zece cetățeni elvețieni și a anunțat că toți erau „în stare relativ bună de sănătate, având în vedere circumstanțele”.

Fosta primăriță a Barcelonei, Ada Colau, care se afla și ea pe flotilă, a spus că au existat „rele tratamente, dar acestea nu se compară cu ceea ce suferă poporul palestinian în fiecare zi”.