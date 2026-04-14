VIDEO Cum arată Jude Law în rolul lui Vladimir Putin pentru filmul despre „vrăjitorul” de la Kremlin

Un nou trailer oficial pentru filmul „The Wizard of the Kremlin” (Vrăjitorul de la Kremlin) arată mai pe larg transformarea remarcabilă a lui Jude Law pentru a-l juca pe președintele rus Vladimir Putin, relatează THR.

Drama politică urmărește ascensiunea lui Putin ca actor global, cu ajutorul strategului manipulator Vadim Baranov, interpretat de actorul american Paul Dano.

Rolul lui Dano, „vrăjitorul” din titlul filmului, este inspirat de Vladislav Surkov, considerat pe scară largă „eminența cenușie” a politicii ruse în primii ani ai implicării lui Putin în politică și în cei care au urmat ajungerii acestuia în funcția de președinte al Rusiei.

Trailerul îl arată pe Baranov convingându-l pe Putin de abordarea sa cinică asupra geopoliticii, scopul fiind „să semene haos” și „să construiască mitul că rușii controlează lumea modernă”.

Deși mare parte din discuțiile despre film s-au axat în jurul interpretării lui Law, de două ori nominalizat la Premiul Oscar pentru interpretările sale din „The Talented Mr. Ripley” și „Cold Mountain”, noul trailer este mai sugestiv în ceea ce privește personajul principal al lungmetrajului.

În afară de cei doi, actrița suedeză Alicia Vikander o joacă pe Ksenia, frumoasa soție a lui Baranov, care oscilează între dorința de libertate boemă și atracția față de bogăție și influență. Actorii Will Keen, Jeffrey Wright și Tom Sturridge completează distribuția.

Filmul despre ascensiunea la putere a lui Putin a primit o ovație de 12 minute la premiera sa

Lungmetrajul în regia cineastului francez Olivier Assayas este o adaptare după romanul „La Mage du Kremlin” din 2022 al romancierului și eseistului italo-elvețian Giuliano da Empoli.

Deși cartea acestuia a fost recompensată cu Premiul Grand Prix al Academiei Franceze, ea nu este atât de cunoscută la nivel internațional, iar o mare parte a confuziilor legate de lungmetraj s-au datorat faptului că el a fost prezentat întâi în circuitul festivalurilor de film, fără a avea parte de o lansare generală în cinematografele din întreaga lume.

„The Wizard of the Kremlin” a avut premiera internațională pe 31 august 2025, la prestigiosul Festival Internațional de Film de la Veneția, unde a primit o ovație de 12 minute.

Ulterior, a fost prezentat la mai multe festivaluri de film, având premiera în cinematografele din Franța abia în luna ianuarie a acestui an. Noul trailer a fost lansat după ce compania de distribuție Vertical Entertainment a cumpărat drepturile de difuzare a sa în America de Nord, unde „The Wizard of the Kremlin” va fi lansat pe 15 mai.

În România filmul în care Jude Law îl joacă pe Vladimir Putin nu are deocamdată o dată de lansare oficială, însă este probabil să îl putem vedea în sălile de cinema mai târziu în cursul acestui an.