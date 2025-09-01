VIDEO „Vrăjitorul de la Kremlin”, filmul în care un actor de Oscar îl joacă pe Vladimir Putin, a fost ovaționat aproape 12 minute la premiera mondială

Jude Law semnează autografe pentru fanii de la Festivalul Internațional de Film de la Veneția, FOTO: Ettore Ferrari / Zuma Press / Profimedia Images

Regizorul francez Olivier Assayas a revenit duminică în competiția Festivalului de Film de la Veneția cu „Vrăjitorul de la Kremlin”, o dramă de actualitate care gravitează în jurul unui manipulator politic rus ce netezește ascensiunea lui Vladimir Putin la putere în anii ’90. Filmul în care Jude Law îl joacă pe Putin a avut premiera mondială la Veneția, primind o ovație de 11 minute și 42 de secunde, relatează Deadline.

Scenaristul și regizorul Assayas a zâmbit la reacția entuziastă a publicului, în timp ce el și actorii Jude Law, Paul Dano, Alicia Vikander și alții se bucurau de aplauze.

Jude Law and Olivier Assayas bask in enthusiastic 12-minute applause at #WizardOfTheKremlin premiere in Venice pic.twitter.com/koQh5jE4Qy — Deadline (@DEADLINE) August 31, 2025

Dano joacă rolul lui Vadim Baranov, un fost artist avangardist și producător de reality-show-uri, care devine consilierul neoficial al fostului agent KGB Putin, pe măsură ce acesta urcă treptele ierarhiei politice din Rusia.

În timp ce Putin e jucat de Jude Law, de două ori nominalizat la Premiul Oscar pentru interpretările sale din The Talented Mr. Ripley și Cold Mountain, Vikander e Ksenia, frumoasa soție a lui Baranov, care oscilează între dorința de libertate boemă și atracția față de bogăție și influență.

Andrei Zayats, Jude Law, Alicia Vikander și Paul Dano, fotografiați pe covorul roșu al Festivalulului Internațional de Film de la Veneția, FOTO: Dave Bedrosian / Imago Stock and People / Profimedia Images

Actorii Will Keen, Jeffrey Wright și Tom Sturridge completează distribuția.

Lungmetrajul este adaptat de Assayas și scenaristul premiat Emmanuel Carrère după romanul La Mage du Kremlin din 2022 al romancierului și eseistului italo-elvețian Giuliano da Empoli. Romanul acestuia și filmul bazat pe el sunt inspirate de cariera lui Vladislav Surkov, un consilier adevărat al lui Vladimir Putin considerat timp de ani de zile „eminența cenușie” din spatele puterii sale.

„Dincolo de pasiunile oamenilor care navighează prin valurile periculoase ale politicii moderne, vedem puternicul suflu cinematografic al istoriei care se scrie sub ochii noștri”, a spus Assayas la momentul anunțării filmului. „Este dramă; este acțiune; este vorba despre încercarea de a da sens haosului care ne transformă lumea în cele mai stranii și tulburătoare moduri”, a adăugat el.

Cineastul francez Olivier Assayas la ediția din 2025 a Festivalului Internațional de Film de la Veneția, FOTO: Alberto Terenghi / Zuma Press / Profimedia Images

Jude Law spune că nu i-a fost teamă să îl joace pe Putin

În cadrul unei conferințe de presă ce a avut loc duminică înaintea de difuzarea filmului la festivalul de film de la Veneția, Law a fost întrebat dacă a simțit vreo teamă în a-l interpreta pe liderul rus.

„Sper că nu [sunt] naiv, dar știu că nu, nu am avut teamă de repercusiuni. M-am simțit încrezător în mâinile lui Olivier și ale scenariului, și am știut că era o poveste care urma să fie spusă inteligent, cu nuanță și considerație. Nu căutam controverse de dragul controverselor. Și, mai important, cred că pentru mine era esențial să-mi amintesc că e un personaj într-o poveste mult mai amplă. Nu încercam să definim nimic despre nimeni”.

Olivier Assayas, regizorul care a semnat filme precum Irma Vep, Clouds of Sils Maria sau Personal Shopper, a mai concurat la Festivalul Internațional de Film din Veneția în 2018 cu comedia dramatică Double Vies (tradus drept „Non-Fiction” în afara Franței) și un an mai târziu cu thrillerul Wasp Network.

Cum se întâmplă în cazul multor filme prezentate în premieră la marile festivaluri internaționale de film, Vrăjitorul de la Kremlin a fost difuzat la Veneția înainte de dezvăluirea unui trailer oficial sau a datei de la care va fi putut vedea în cinematografe.