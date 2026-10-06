 VIDEO Cum arată LEPAS L8, SUV-ul cu design inspirat de leopard

LEPAS, noul brand auto premium al Chery Group, s-a lansat oficial în România, iar punctul de plecare este Sibiu. MATEROM, importatorul exclusiv al mărcii pe piața locală, a inaugurat aici primul showroom LEPAS din țară, cel mai mare din Europa, cu fine dining, muzică de cameră, o prezentare de modă şi doi roboţi (o femeie şi un căţel). Primul model disponibil este L8, un SUV plug-in hybrid de 279 CP, cu un design construit în jurul conceptului „Leopard Aesthetics”.

În spatele intrării LEPAS în România este și povestea MATEROM, compania fondată în 1998 de Ioan Matei și Rodica Baciu, care a pornit din zona pieselor auto și a ajuns astăzi la import, distribuție, logistică și retail auto. Coincidența este că și Chery a început aproape în aceeași perioadă, în 1997, tot din zona componentelor și motoarelor. Aproape trei decenii mai târziu, cele două povești se întâlnesc la Sibiu.



„În urmă cu doar șapte luni, în primăvara acestui an, pășeam cu emoție prin Wuhu, la fabrica de autoturisme, pe care le vedem aici în showroom. Nu ne-am fi gândit atunci că atât de repede vor ajunge în România”, a povestit Rodica Baciu, cofondatoarea MATEROM și director general LEPAS România, la inaugurare.



Vizita în China a fost urmată de ceea ce Rodica Baciu descrie drept „nopți și zile lungi de muncă, întâlniri, discuții, ședințe, călătorii”, iar lansarea LEPAS marchează și o etapă nouă pentru afacerea familiei Baciu.



„MATEROM, acel jucător cunoscut de pe piața pieselor auto și apoi activ în vânzarea de diferite mărci de autoturisme din România, trece la un alt nivel. Devine importator pentru o marcă nouă pentru România, marca LEPAS”, a spus Rodica Baciu.

Ce trebuie să ştii despre L8, primul LEPAS pe care îl pot cumpăra românii

Prima mașină cu care LEPAS intră efectiv pe piața locală este L8. Este un SUV plug-in hybrid de 4,69 metri lungime, cu cinci locuri, 279 CP și 365 Nm. Bateria permite o autonomie electrică de până la 90 de kilometri WLTP, iar accelerația de la 0 la 100 km/h durează 7,9 secunde.



Designul este una dintre principalele cărți de vizită ale modelului. LEPAS îl numește „Leopard Aesthetics”, iar liniile caroseriei și o parte dintre detalii sunt inspirate de silueta și mișcarea leopardului. Ideea merge până la farurile verticale, descrise de brand drept „Leopard-Eye”. La lansare reprezentanţii LEPAS au legat asta şi de ochii de pe acoperişurile istorice din Sibiu.



La interior, producătorul mizează în primul rând pe spațiu, confort și tehnologie, pe care le-am simţit şi noi destul de bine când am scos maşina la un test drive, după lansare. L8 are un ecran central de 13,2 inchi, instrumentar digital, Apple CarPlay și Android Auto, cameră panoramică la 360 de grade și, în funcție de echipare, scaune încălzite și ventilate.

„Mașina în interior este simplă, foarte elegantă și are spațiu la dispoziție. Toată lumea care intră în mașină zice ce mare e, ce confortabilă”, a explicat Rodica Baciu.

Cum se va dezvolta reţeaua LEPAS în România în următorii ani

L8 este doar începutul gamei LEPAS în România. L6 există deja în țară într-un exemplar demonstrativ, iar primele mașini pentru clienți sunt așteptate în noiembrie. La începutul anului viitor ar trebui să ajungă și L4.



„În luna noiembrie vor ajunge mașinile L6 și vom face o nouă lansare. Iar la începutul anului viitor va ajunge și modelul L4”, a spus Rodica Baciu. Planurile merg mai departe până în 2027, când gama ar urma să primească modelul L9 și un hatchback L2. În paralel, MATEROM dezvoltă rețeaua națională a brandului.



LEPAS are în prezent opt contracte de dealer semnate in Romania, dintre care sase sunt deja operaționale, iar obiectivul companiei anunțat pentru finalul acestui an este de 12. Primele contracte au fost deja semnate în orașe cheie precum București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Brașov, Bacău, Pitești și Sibiu. „Până la sfârșitul anului vor fi 12 dealeri în România. Au deja mașinile de drive test și au mașinile de stoc”, a spus Rodica Baciu.



Pentru LEPAS, lansarea de la Sibiu este primul pas pe o piață nouă. Pentru MATEROM și familia Baciu, este continuarea unei povești începute în 1998 cu piese auto și ajunse acum la importul și dezvoltarea în România a unui brand auto complet. Iar L8 este mașina cu care începe această etapă.

La lansare, LEPAS L8 este disponibil la un preț de listă de 45.500 de euro TVA inclus. Pentru primii 100 de clienti, printr-un program de sustinere oferit de importator, modelul beneficiaza de un pret special de 42.500 de euro, cu TVA inclus.



Mașina este disponibilă în două niveluri de echipare, Essence și Elegance, iar LEPAS oferă în România o garanție de 7 ani sau 150.000 de kilometri.



Pentru cine vrea să vadă mașina înainte să o comande, dealerii au deja exemplare pentru test drive și mașini pe stoc.

Articol susținut de LEPAS