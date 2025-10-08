VIDEO Cum arată Slobozia după ploile abundente din timpul codului roșu: „Sistemul de canalizarea a fost depășit”

Pompierii au intervenit miercuri dimineață pentru a evacua apa acumulată pe şase străzi din municipiul Slobozia, transmite ISU Ialomița citat de TVR Info. Imagini publicate pe rețelele sociale arată străzi unde apa ajunge până la jumătatea roții unei mașini.

„De aseară s-au acumulat aproximativ 75 de litri de apă pe metru pătrat, iar capacitatea de preluare a sistemului de canalizare din Slobozia a fost depășită. Cantitatea de precipitații înregistrată este aproape egală cu cea care, în mod normal, s-ar acumula pe o lună întreagă”, a scris primarul Alexandru Potor pe Facebook.

El a precizat că autoritățile au instalat pompe pentru evacuarea apei din zonele cele mai afectate – atât de pe carosabil, cât și din curțile oamenilor.

Potrivit datelor comunicate de ISU Ialomița, până la ora 11:00, pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din 12 gospodării din cele Slobozia și Fetești, din trei subsoluri de bloc şi două scări de bloc din Slobozia, precum şi din subsolul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Ialomiţa.

De asemenea, pompierii au intervenit pentru a evacua apa acumulată pe şase străzi din municipiul Slobozia şi pentru degajarea unui copac căzut pe carosabil.

Municipiul București și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov se află până la ora 15 sub un cod roșu de ploi torențiale și abundente.