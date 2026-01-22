VIDEO Cum răspunde Guvernul la atacurile venite din PSD către premierul Bolojan, care a fost acuzat de „scamatorii cu deficitul”

„În mod sigur Guvernul României și premierul României nu mint. Asta v-o spun de principiu pentru orice”, a spus purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, joi, la finalul ședinței de Guvern. Replica ei a venit după ce mai multe voci din PSD, printre care și fostul premier Marcel Ciolacu, l-au atacat pe Ilie Bolojan.

„Ce pot să vă spun independent de orice atac, absolut independent de orice atac, nu ca o replică, ci ca un fapt, este că la începutul acestui mandat, al acestui Guvern, România era în, practic, iminența de a fi degradată la junk de agențiile de rating și în situația de a-i fi suspendate fondurile europene”, a explicat purtătoarea de cuvânt, joi, la finalul ședinței de Guvern.



Ea a repetat de mai multe ori că nu poate comenta atacuri politice, implicit cele venite de la partenerii din coaliția de guvernare – PSD are șapte miniștri în Guvernul Bolojan.

A precizat apoi că anul 2025 a fost încheiat cu „fondurile europene stabilizate, PNRR repus pe roate, un deficit bugetar mai mic decât cel pe care îl negociase Guvernul cu Comisia Europeană de 8,4%, cu dobânzi mai mici la care se împrumută România pentru că încrederea piețelor a fost restabilită”.

Întrebată direct despre acuzațiile făcute de PSD, care l-a acuzat pe premierul Bolojan că minte, purtătoarea de cuvânt a Guvernului a spus: „În mod sigur Guvernul României și premierul României nu mint. Asta v-o spun de principiu pentru orice. Nu se minte”, a răspuns Dogioiu.

Dialogul dintre purtătoarea de cuvânt a Guvernului și reporterul HotNews poate fi urmărit de la minutul 23:06.

PSD reclamă „scamatorii contabile” făcute de Bolojan

Valul de critici la adresa premierului Bolojan a fost lansat de președintele de partid Sorin Grindeanu, care a fost întrebat, într-o intervenție la Antena 3 CNN, dacă românii au fost „victimele unei scamatorii în legătură cu deficitul”, afirmând că deficitul care fusese anunţat în urmă cu jumătate de an se dovedeşte a nu fi real.

A urmat apoi fostul premier Marcel Ciolacu, care l-a acuzat pe premierul Bolojan că „a sacrificat oameni, a mințit instituții și a manipulat cifre”.

Ulterior, fostul ministru al Fondurilor Europene din Guvernul lui Ciolacu, Adrian Câciu, a lansat și el un atac, vorbind despre „scamatoria deficitului pe cash din 2025”.