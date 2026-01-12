VIDEO Cum se aranjează un meci la pariuri

Un film documentar realizat de o mare televiziune arată culisele incredibile ale rețelelor de aranjare a meciurilor. Foști fotbaliști de top explică pas cu pas cum au fost atrași și apoi forțați să participe la jocuri trântite pentru pariuri, scrie GOLAZO.ro.

Sportul mondial, în special fotbalul, este sub un asalt teribil. În ultima vreme au izbucnit scandaluri uriașe de integritate, toate având aceeași rădăcină: pariurile.

Se învârt sume amețitoare, se truchează competiții, se distrug vieți, încrederea în sport și întreaga industrie din spatele lui se fisurează tot mai vizibil.

Citește mai mult pe GOLAZO.ro