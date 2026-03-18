VIDEO Cum se văd pe cerul Tel Avivului rachetele cu submuniții trase de Iran ca represalii după uciderea lui Ali Larijani

Iranul a lansat rachete cu focoase cu submuniții asupra Tel Avivului ca represalii pentru asasinarea de către Israel a șefului serviciilor de securitate iraniene, Ali Larijani, a transmis miercuri televiziunea de stat iraniană, potrivit Reuters.

Atacul din noaptea de marți a provocat moartea a două persoane într-un cartier situat în apropierea orașului Tel Aviv, o zonă dens populată în care se află și instalații militare importante, ridicând numărul victimelor din Israel în urma conflictului la cel puțin 14.

Un comunicat al Grăzilor Revoluționare Islamice din Iran, citit la televiziunea de stat, a precizat că printre armele utilizate s-au numărat rachetele Khorramshahr 4 și Qadr, ambele cu focoase multiple.

Imagini postate pe rețelele de socializare par să confirme acest lucru:

Iran launched its 61st retaliatory strike on several enemy targets comprising different types of drones and ballistic missiles. On #Israel, #Iran rained Cluster bombs, with reports of impacts and damages across Tel Aviv.



🚨 BREAKING: Iranian cluster missiles strike areas of Tel Aviv, with multiple explosions, fires, and scattered fragments reported across the city. pic.twitter.com/foaru1GwWC — Global Lens (@GeoAxisHQ) March 18, 2026

Israelul a afirmat că Iranul a folosit în repetate rânduri focoase cu submuniții, care se dispersează în aer în mai multe explozive mai mici și se răspândesc pe o suprafață extinsă, făcându-le dificil de interceptat.

Marți, guvernul iranian a confirmat uciderea lui Larijani, cea mai înaltă personalitate vizată după prima zi a războiului dintre SUA și Israel, când un atac israelian l-a ucis pe liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei.

Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului, condus de Larijani în calitate de secretar, a declarat că fiul lui Larijani și adjunctul său, Alireza Bayat, au fost, de asemenea, uciși într-un atac israelian luni seara.