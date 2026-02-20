VIDEO Cum va arăta și când va fi gata primul nod rutier pe trei niveluri din România

Cel mai spectaculos nod rutier care se construiește în România este în apropierea localității sibiene Boița, acolo unde se vor intersecta A1 Sibiu – Pitești și A13 Sibiu – Făgăraș, o autostradă de 68 de kilometri contractată în 2023 pe 1,3 miliarde de euro cu o firmă din Turcia.

Lucrările la primul lot din A13, de la Boița la Avrig, au debutat în 2025 și au termenul contractual de finalizare anul 2028.

Nodul rutier va include conexiunea și cu DN7, la sud de Tălmaciu, va presupune bretele foarte lungi pentru a satisface toate direcțiile de trafic, iar A1 va continua spre Boița cu un viaduct înalt peste valea pe unde în momentul de față se coboară de pe autostradă de pe tronsonul deja dat în trafic.

Nod rutier A1 cu A13 / Sursă: Captura video CNAIR

VIDEO Cum va arăta nodul rutier A1 – A13

În anumite puncte, vor fi atât de multe pasaje suprapuse încât traficul se va desfășura, practic, pe trei niveluri. Simularea video de mai jos este relevantă.

„Se lucrează intens”

Lucrările pe lotul A13 de la Boița la Sibiu au început în luna noiembrie 2025, însă constructorul a pregătit până la momentul respectiv, terenul, drumurile tehnologice și organizarea de șantier.

„Se lucrează intens la unul dintre cele mai complexe noduri rutiere din România (Boița, județul Sibiu)! Deși vremea este nefavorabilă constructorul turc este mobilizat în șantier cu aproximativ 300 de muncitori și peste 75 de utilaje”, transmite Cristian Pistol, directorul Companiei de Drumuri (CNAIR), care publică și un video cu imagini din șantier.

El spune că în această perioadă se lucrează la forarea fundațiilor pentru structuri și la excavații.

Tronsonul de 14,2 km dintre Boița și Avrig încorporează nodul rutier complex dintre A13 (Sibiu – Făgăraș), A1 (Pitești Sibiu) și DN7, în zona Boița. Proiectul mai prevede construcția a 6 viaducte (cel mai lung în lungime de 911 m) și a 17 poduri.

Valoarea contractului, semnat în 2023 cu constructorul turc MAKYOL, are o valoare de 1,89 miliarde de lei (fără TVA), sumă asigurată prin Programul Transport.

Foto: Simulare – Cum va arăta nodul rutier dintre A13 și A1 la Boița

Autostrada Sibiu – Făgăraș (68,04 km) este formată din 4 tronsoane, toate contractate pentru circa 1,3 mld euro cu același constructor din Turcia (Makyol):

Tronsonul 1 (14,25 km): Boița (Autostrada A1 Sibiu – Pitești) – Avrig – Mârșa (DJ105G).

Tronsonul 2 (19,92 km): Avrig – Mârșa (DJ105G) – Arpașu de Jos (DN1).

Tronsonul 3 (17,61 km) Arpașu de Jos (DN1) – Sâmbăta de Sus (DJ 105B).

Tronsonul 4 (16,26 km): Sâmbăta de Sus (DJ 105B) – Municipiul Făgăraș și drum de legătură cu DN1 (5,6 km)

Lucrările la autostrada Sibiu – Făgăraș (parte a A13) trebuie finalizate până în anul 2028, conform contractului.