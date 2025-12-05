VIDEO Cum vede candidatul Ciucu aplicarea referendumului din București, convocat de Nicușor Dan în 2024 / Ce crede despre desființarea sectoarelor

Ciprian Ciucu consideră că nu poate exista un singur primar într-un oraș „de complexitatea Bucureștiului” și că „discuția despre desființarea sectoarelor este una extrem de superficială”. În ceea ce privește referendumul de la București, inițiat în 2024 de Nicușor Dan, candidatul liberal este de acord cu împărțirea banilor de către Consiliul General, dar numai dacă acest lucru ține seama de nevoile sectoarelor.

Răspunsurile au fost date în cadrul dezbaterii organizate de HotNews și Universitatea de Arhitectură din București, la care au participat Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă, dar au refuzat să vină Daniel Băluță și Anca Alexandrescu.

Acuzat în această campanie electorală de contracandidatul său Cătălin Drulă că nu dorește să pună în aplicare rezultatul referendumului inițiat de Nicușor Dan, referitor la împărțirea banilor între sectoare și Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu a spus că ar vrea ca acest referendum să fie pus în aplicare, dar depinde foarte mult de modul concret în care se va face acest lucru.

Una din întrebările de la referendumul din 24 noiembrie 2024, inițiat de fostul primar Nicușor Dan și aprobat de bucureșteni în proporție de peste 66%, a fost următoarea:

„Sunteți de acord ca repartizarea între Primăria Municipiului București și primăriile de sector a impozitelor pe venit și a taxelor și impozitelor locale colectate de la bucureșteni să fie aprobată de către Consiliul General al Municipiului București?”

„Nu prin negociere între partide”

„Răspunsul meu este categoric da”, a răspuns Ciucu la întâlnirea cu studenții de la Facultatea Arhitectură și cu jurnaliștii HotNews, în cadrul dezbaterii „Cine va lucra aici?, dar „împărțirea banilor nu trebuie făcută printr-o negociere între partide”.

„Știu consilierii generali zecile de proiecte de la nivel de sector și le pot înțelege și prioritiza într-o ședință de o dată pe lună? Sau ai nevoie de o soluție predictibilă care să fie gestionată prin Consiliul General în care pui într-o matrice toate serviciile publice, atât de la Primăria Capitalei, cât și de la primăriile de sector, te uiți cât costă să le operezi și care este necesarul de investiții, iar banii dați prin Consiliul General trebuie să urmeze acest calcul economic”, a răspuns Ciprian Ciucu.

Întrebat apoi cum s-ar poziționa față de o viitoare reformă care ar prevedea desființarea sectoarelor și păstrarea unui singur primar general, candidatul liberal a spus că un oraș de complexitatea Bucureștiului are nevoie de două niveluri administrative.

„Sectorul 6 are undeva la 70 de unități de învățământ. Să zicem că la nivelul celor 6 sectoare sunt în jur de 360 de unități de învățământ, nicio instituție de la nivelul Bucureștiului nu este capabilă de management pe tot ce înseamnă investiții, echipamente IT, mobilier școlar etc. Când există ceva prea mare și greu de gestionat îl spargi în bucăți care sunt gestionabile”, a spus Ciucu.

Candidatul liberal a dat exemplul anilor ’90 când gestionarea gunoiului a fost împărțită sectoarelor din cauza incapacității PMB de a gestiona problema la nivelul orașului.

„În Europa există doar două orașe centralizate. Sunt orașe mai mici decât Bucureștiul care au al doilea nivel administrativ. Nu vă puteți imagina unde am ajunge dacă am renunța mâine la sectoare”, a explicat actualul primar al Sectorului 6.

