VIDEO Cutremurul major din largul Rusiei a trezit un vulcan după mai mult de 450 de ani de inactivitate

Vulcanul Kraşeninnikov din peninsula Kamceatka din Rusia a erupt pentru prima dată în peste 450 de ani, la câteva zile după ce un cutremur masiv, cu magnitudinea de 8,8, a lovit regiunea din Extremul Orient al Rusiei, au anunţat autorităţile ruse, transmite News.ro.

Vulcanul a început să erupă sâmbătă, la ora 19:50, ora Moscovei. Vulcanul, care are o înălţime de peste 1.800 de metri, emite o coloană de cenuşă care atinge 6.000 de metri, a anunţat pe Telegram filiala locală a Ministerului rus pentru Situaţii de Urgenţă.

Vulcanului Kraşeninnikov i s-a atribuit un cod portocaliu de pericol aviatic.

„Coloana s-a răspândit spre est, spre Oceanul Pacific. Nu există zone populate de-a lungul traiectoriei coloanei de cenușă. Nu au fost înregistrate căderi de cenușă în zonele populate. Nu există grupuri turistice înregistrate în zona vulcanului”, a precizat Direcția Principală a Ministerului rus al Situațiilor de Urgență pentru Teritoriul Kamceatka, citat de TASS.

Ultima erupţie înregistrată a Kraşeninnikov datează din 1550, potrivit Programului global de vulcanism al Smithsonian Institution.

WATCH: Incredible footage of the FIRST RECORDED ERUPTION of Krasheninnikov volcano in Kamchatka, Russia.



It wouldn't be a surprise to me if it was triggered by the megathrust M8.8 earthquake a few days ago.



Krasheninnikov volcano began its FIRST RECORDED eruption at 16:50 UTC… pic.twitter.com/FpUKRo9dLG