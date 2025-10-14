VIDEO Cuvântul folosit de Donald Trump despre Giorgia Meloni. „În SUA ar termina cariera oricărui politician”

Președintele SUA, Donald Trump, a avut cuvinte alese pentru prim-ministrul italian Giorgia Meloni, singura femeie lider prezentă luni pe scena summitului de la Gaza, din Egipt: „Este frumoasă”, scrie ediția în engleză a site-ului France24.

Trump a recunoscut că riscă să fie acuzat de sexism pentru comentariile sale despre Meloni, care stătea în spatele lui pe podium la summitul de pace din Gaza.

„Nu am voie să spun asta, pentru că, de obicei, dacă o spui, este sfârșitul carierei tale politice – este o tânără frumoasă”, a spus Trump în mijlocul unui discurs despre eforturile sale de pace pentru Orientul Mijlociu.

„Dacă în Statele Unite folosești cuvântul «frumoasă» pentru a descrie o femeie, asta înseamnă sfârșitul carierei tale politice, dar voi risca.”

Întorcându-se spre femeia de 48 de ani, Trump a spus: „Nu te deranjează să fii numită frumoasă, nu-i așa? Pentru că ești.”

Reacția imediată a lui Meloni nu a putut fi văzută, deoarece Trump stătea cu spatele între ea și camere.

Trump a continuat să o numească pe Meloni, o aliată ideologică în ceea ce privește imigrația și problemele culturale, „incredibilă”.

„Și o respectă foarte mult în Italia. Este o politiciană de mare succes”, a adăugat el.