VIDEO Daniel Băluță și-a lansat candidatura la Primăria Capitalei, într-un „oraș prea fragmentat ca să funcționeze” / Grindeanu: „De data aceasta speranța nu vine din sloganuri și sigle” / Ce a spus Firea

Daniel Băluță, reprezentantul PSD în cursa electorală care va culmina cu alegerile din 7 decembrie, și-a lansat oficial candidatura, miercuri, și s-a descris drept „omul care a înțeles că nu ajunge să identifice problema, trebuie să o și rezolvi”. La eveniment au participat și liderul partidului, Sorin Grindeanu, și Gabriela Firea, care lipsise săptămâna trecută când Băluță a preluat conducerea filialei social-democrate din București, pe care anterior o condusese ea.

În debutul discursului, Daniel Băluță a vorbit despre câteva dintre problemele Capitalei, cum ar fi traficul și termoficarea, și a susținut că el candidează pentru oamenii care resimt aceste probleme.

„Pentru un oraș viu, dar obosit, care nu mai are răbdare pentru scandal, improvizații și explicații. Sunt aici nu ca să spun povești și nu ca să dau vina pe ce a fost, ci pentru că știu să construiesc, știu să duc proiecte la capăt și știu să fac administrație în condiții grele”, a continuat Băluță.

Candidatul PSD la Primăria Capitalei susține că, prin activitatea ca primar al Sectorului 4, a „schimbat fundamental viața în sudul Bucureștiului”.

„Ce mă diferențiază este felul în care privesc administrația, prin ochii oamenilor, nu prin lupte politice. Sunt un primar care pune oamenii în centru și muncește pentru soluții, nu pentru titluri. Bucureștiul nu este un oraș prea mare pentru a fi condus, este un oraș prea fragmentat ca să funcționeze”, a adăugat Daniel Băluță, care a descris lansarea candidaturii sale drept o „zi importantă pentru Capitală”.

La eveniment a participat și fostul primar general Gabriela Firea, care lipsise săptămâna trecută de la evenimentul care a marcat preluarea organizației PSD București de către Daniel Băluță, organizație pe care o condusese ea.

Ce a spus Gabriela Firea

Fostul primar general a precizat că l-a cunoscut pe Daniel Băluță în 2016.

„În câteva luni s-ar împlini 10 ani. La acel moment nu știu câți politicieni sau reprezentanți ai presei îi dădeau foarte multe șanse la București, pentru că apăruse ideea că Bucureștiul votează dreapta (…). Am descoperit în Daniel un vulcan de energie și o dorință de a face mai mult decât rutina administrativă. Am beneficiat atunci de sprijinul lui Robert (Negoiță, primarul Sectorului 3, n.r.), care ne-a coagulat”, a declarat Gabriela Firea.

Ea a spus că se „bucură” să îl vadă pe președintele PSD „atât de implicat” în campanie.

„Vă mulțumesc domnule președinte Sorin Grindeanu, pentru că avem o coeziune, o implicare, o dorință reală de a câștiga fără fisuri. Mă bucur să vă văd atât de implicat în campania de la București”, a afirmat Gabriela Firea.

Ea a vorbit despre perioada în care conducea Primăria Capitalei și a susținut că asigura „un liant” între primăriile de sector.

„Daniel și Robert veneau foarte des la Primăria Capitalei și cereau sprijin, exista un liant. Nu aveam șapte primării, aveam șapte colegi care lucrau ca bucureștenii să beneficieze de aceleași condiții de viață. Vă spun un secret imobiliar, locuințele din sectoarele 3 și 4 sunt mai scumpe pentru că sunt în sectoarele 3 și 4, deși zona elitistă imobiliară este în nordul Capitalei”, a mai declarat Gabriela Firea.

Liderul PSD, despre Băluță: „Omul de care Bucureștiul are nevoie”

Sorin Grindeanu a lăudat activitatea lui Daniel Băluță ca primar al Sectorului 4 și a spus că lucrurile pe care le-a făcut acesta trebuie „să facă diferența la aceste alegeri”.

„De data aceasta să știți că speranța nu vine din sloganuri și din sigle, ci din rezultatele pe care Daniel le-a avut la Sectorul 4. A demonstrat aceste lucruri la Sectorul 4, a făcut multe lucruri (…), care l-au detașat în administrația publică din România, nu doar din București. Sunt lucruri care e cazul să facă diferența la aceste alegeri, pentru că este vorba de administrație și nu e vorba de politică. Bucureștenii, în alegerile din 7 decembrie, aleg un primar general și e cazul să aleagă un prima general care va face administrație. De prea multe ori s-a folosit acest fotoliu de primar general ca rampă pentru altceva”, a declarat Sorin Grindeanu.