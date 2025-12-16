VIDEO De la București la Adjud pe 250 de kilometri de autostradă, înainte de Crăciun. Lucrări contra-cronometru pe Autostrada Moldovei

După ce la finalul lunii noiembrie a fost inaugurată singura bucată lipsă de autostradă pe ruta București – Focșani, o nouă porțiune de autostradă în Moldova va fi inaugurată până de Crăciun, potrivit surselor HotNews.

Bucata de autostradă A7 de la Focșani la Adjud, circa 53 de kilometri, va fi deschisă traficului cel mai probabil săptămâna viitoare, înainte de Crăciun, au declarat pentru HotNews mai multe surse din Ministerul Transporturilor.

Anterior, la începutul lunii decembrie, reprezentanții CNAIR au confirmat pentru HotNews că intenția autorităților și a constructorului este finalizarea înainte de sfârșitul anului, dar că totul depinde de vreme.

În ultimele două săptămâni, însă, vremea a fost prielnică lucrărilor, iar constructorul UMB este intens mobilizat în punctele critice. Sursele HotNews spun că s-a lucrat foarte mult la zona de poduri, fiind aproape finalizat de la zero un pod la Tișița peste DN2L, care în urmă cu o lună nici nu exista (minutul 2:30 în clipul video de mai jos). Acolo, lucrările au stagnat mult timp pentru că nu au putut fi relocate liniile de înaltă tensiune.

„Se lucrează acum la ultimele elemente, în câteva zile va fi gata de trafic”

Totodată, s-a lucrat mult la hidroizolarea și asfaltarea podurilor foarte lungi de pe traseu, la fel și la nodul rutier de la nord de Adjud, acolo unde a fost realizat, practic, un sens giratoriu pe sub care să treacă autostrada.

„Acum constructorul lucrează la ultimele elemente ce țin de asfaltare, de rosturi de dilatație și în paralel se fac ultimele finisaje, se instalează parapete și se trag marcajele. În câteva zile va fi gata de dat în trafic, urmând ca alte lucrări conexe ce nu țin de partea rutieră să fie finalizate ulterior”, a explicat pentru HotNews o sursă din minister.

Cât privește continuarea A7 de la Adjud, bucata până la nodul rutier Răcăciuni va fi gata până în aprilie, iar restul până la A7-Centura Bacăului va fi gata câteva luni mai târziu, spun sursele citate.

250 de kilometri de autostradă neîntrerupți, de la București la Adjud

Bucata de 53 de kilometri care va fi deschisă traficului reprezintă, de fapt, două tronsoane diferite. Primii 35,6 km sunt parte din Tronsonul 1 Focșani – Bacău, iar următorii 17 km până la Adjud Nord fac parte din Tronsonul 2.

Odată deschise traficului cele două tronsoane s-ar lega Adjudul de București pe autostradă, oferind șoferilor aproape 250 de km neîntrerupți din A7 și A3.

În prezent, circa 145 de kilometri din A7 sunt deschiși de la Focșani la Dumbrava, intersecția cu A3, iar de acolo până la București mai sunt circa 46 de km până în zona Pipera-Petricani.

A7 de la Bucuresti la Focsani si pana la Adjud / Sursă: HotNews via Google Earth

„Risc de calitate mediocră”

Ionuț Ciurea de la Asociația Pro Infrastructura, una dintre cele mai active organizații civice din domeniul transporturilor, aprecia pentru HotNews că „acest hei-rup” ai constructorului pe final de an ar putea veni la pachet cu probleme de calitate.

„Va fi la limită, cel mai probabil tot așa ca în alți ani pe final de an, cu lipsuri, cu riscul să avem parte de o calitate mediocră și lucrări rămase de făcut”, spune Ciurea.

El atragea atenția și că, în luna noiembrie 2025, conform termenelor contractuale, A7 construită de UMB ar fi trebuit să fie gata până la Pașcani, adică toate tronsoanele rămase de construit și pe care autoritățile le dau acum gata abia anul următor.

Traseul Autostrazii A7 Focșani – Bacău, Foto: Hotnews

A7 Focșani Nord – Domnești Târg

Constructorul: UMB

Lungime: 35,6 km

Valoare: 2,36 mld lei (fără TVA)

Contract semnat: decembrie 2022

Lucrări începute: martie 2023

Termen oficial de execuție (proiectul tehnic deja realizat): 30 luni

Termen de finalizare: noiembrie 2025

Stadiu (decembrie 2025): 94%

A7 Domnești Târg – Răcăciuni

Constructorul: UMB

Lungime: 38,78 km (cca 16 km de la Domnești-Târg la Adjud)

Valoare: 2,49 mld lei (fără TVA)

Contract semnat: decembrie 2022

Lucrări începute: mai 2023

Termen oficial de execuție (proiectul tehnic este deja realizat): 30 luni

Termen de finalizare: noiembrie 2025

Stadiu (decembrie 2025): 87%

A7 sau „Coloana vertebrală” a Moldovei

Autostrada „Moldovei” A7 este o șosea de mare viteză de aproape 450 de km de la Ploiești la Siret, granița cu Ucraina. Autostrada A7 se află în diferite stadii de implementare: 145 km în folosință, 190 kilometri în lucru și aproape 115 km în licitație, din totalul de circa 450 km Ploiești – Siret.

I se mai spune și „coloana vertebrală” a infrastructurii rutiere pentru Moldova pentru că străbate regiunea de la Nord la Sud, legând-o cu Muntenia și urmând să preia tot traficul greu și de tranzit de pe DN2 (E85), unul dintre cele mai aglomerate și periculoase drumuri naționale din țară.

Din A7, până acum s-au deschis circa 145 de kilometri, tot tronsonul Ploiești (A3/Dumbrava) – Buzău (63 km) și tot tronsonul Buzău – Focșani Nord (82 km).

De la Focșani spre Bacău sunt așteptate spre deschidere în acest an măcar încă două alte tronsoane (circa 53 km), în timp ce ultimul tronson spre Bacău și alte trei tronsoane de la Bacău la Pașcani sunt programate spre finalizare, cu întârziere, abia la anul.

Din cele 14 loturi contractate până acum pe A7, 11 sunt semnate cu UMB (5 tronsoane finalizate), toate în regiunea Moldovei.

Alte două tronsoane, de la Pașcani la Suceava, sunt atribuite către UMB, dar contractele încă nu au fost semnate. Practic, de la Buzău până la Pașcani și mai departe spre Suceava, toată A7 este sau va fi construită de companiile care țin de UMB-ul lui Dorinel Umbrărescu. Din acest motiv mai este supranumită și „Autostrada Umbrărescu”.