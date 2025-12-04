VIDEO Minunea așteptată de Sărbători are 200 de kilometri neîntrerupți de autostradă în cea mai vitregită provincie istorică a României

S-a lansat o cursă contra-cronometru pentru deschiderea altor două tronsoane din Autostrada „Moldovei” până la final de an. Cum arată acum și unde e punctul critic, dar și ce spun observatorii independenți.

Constructorul UMB lucrează intens să dea în trafic două bucăți noi din autostrada Moldovei, două tronsoane care ar lega Adjudul de București, oferind șoferilor aproape 200 de km neîntrerupți din A7. „Totul ține de vreme”, recunosc autoritățile. „Totul va fi la limită”, spun observatorii independenți care țin să amintească depășirea tuturor termenelor contractuale pe toate loturile A7 rămase în lucru.

Asta ar fi, cred observatorii independenți cu care a discutat HotNews, un adevărat miracol de Sărbători.

Dacă extindem discuția, mai sunt șase loturi din Autostrada „Moldovei” A7 rămase de executat și cu termen oficial în noiembrie 2025. Dintre acestea, doar un tronson și jumătate mai au șanse, într-un scenariu optimist, să fie deschise traficului anul acesta.

„Totul ține acum de vreme, constructorul este bine mobilizat”

Compania de Drumuri speră să deschidă traficul până la final de an pe cei circa 53 de kilometri de la Focșani Nord, în continuarea A7 deja operațională, și până la nord de Adjud – practic tot Tronsonul 1 de 35,6 km plus o parte de circa 17 km din Tronsonul 2.

„Se lucrează intens, intenția rămâne să deschidem traficul până la nord de Adjud anul acesta, însă este la limită în momentul acesta. Totul ține acum de vreme, constructorul este bine mobilizat. Dar dacă plouă și e prea frig nu poți face hidroizolația, nu poți așterne asfaltul, nu poți face marcajele”, spune pentru HotNews, Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR.

Întrebat dacă, totuși, CNAIR ia în calcul o deschidere parțială pe Lotul 2, de la Tișița la Adjud Nord, ca o variantă de ocolire a municipiului moldav, având în vedere că întârzierea ține mai mult de lucrările de pe Lotul 1, Șerbănescu a răspuns că intenția este o deschidere la pachet.

„Ambele se vor deschide, probabil în februarie sau martie, dacă nu ne iese anul ăsta. Tronsonul 1 are descărcarea de trafic pe Tronsonul 2”, spune purtătorul de cuvânt la CNAIR.

Prognoza de iarnă în Europa este cu frig și precipitații.

Punctul critic: podul de la Tișița

Imaginile din șantier arată că mare parte din lucrări au fost finalizate sau sunt în curs de finalizare, însă există câteva puncte sensibile unde muncitorii UMB sunt concentrați.

Punctul critic este un pod peste DN2L la Tișița (minutul 11.03), acolo unde lucrările au stagnat mult timp pentru că nu au putut fi relocate liniile de înaltă tensiune.

Abia recent constructorul a reușit să ridice grinzile la pod și acum lucrează la armarea și suprabetonarea căii de rulare.

Tot acolo mai sunt în lucru bretelele nodului rutier Tișița, necesar pentru deschiderea traficului pe oricare variantă.

Un alt punct unde se lucrează în prezent la realizarea hidroizolației este podul de aproape 760 de metri lungime peste râul Putna (minutul 04:02). Odată finalizarea hidroizolației se va trece la așternerea asfaltului, montarea rosturilor de dilatație, parapete și trasarea marcajelor.

„Va fi la limită, dar cu risc de calitate mediocră”

„Au rezolvat „la timp” cu linia electrică la Tișița. Sa vedem cum se lipește hidroizolația de beton pe poduri pe vremea asta. Dar da, încă sunt șanse și trag sa termine până la Adjud”, spune pentru HotNews Ionuț Ciurea de la Asociația Pro Infrastructura, una dintre cele mai active organizații civice din domeniul transporturilor.

„Va fi la limită, cel mai probabil tot așa ca în alți ani pe final de an, cu lipsuri, cu riscul să avem parte de o calitate mediocră și lucrări rămase de făcut”, mai spune Ciurea.

El atrage atenția și că, în luna noiembrie 2025, conform termenelor contractuale, A7 construită de UMB ar fi trebuit să fie gata până la Pașcani, adică toate tronsoanele rămase de construit și pe care autoritățile le dau acum gata abia anul următor.

O bucată trebuie deschisă neapărat: „Ar funcționa ca o centură pentru Adjud, nu trebuie așteptat”

„Acum lucrează în acest stil hei-rup ca în 2025 să termine doar până la Adjud, dar au făcut acest lucru sacrificând alte proiecte, inclusiv Adjud – Răcăciuni, continuarea Tronsonului 2. S-au concentrat pe A7 în dauna altor proiecte precum A3 Zimbor-Poarta, Drumul expres Galați – Brăila sau A0 Nord lot 4”, spune Ciurea.

El spune că cel puțin bucata Tișița – Adjud Nord ar trebui deschisă traficului pentru că ar funcționa ca o centură ocolitoare pentru municipiul Adjud, indiferent că nu este gata bucata mai mare dinspre Focșani.

„Ar rezolva evident traficul din Adjud. Să nu uităm că centura Adjud a fost promisă de UMB încă din vara 2025. E decembrie acum. CNAIR nu trebuie să aștepte, trebuie sa deschidă ce se poate”, spune Ciurea.

Traseul Autostrazii A7 Focșani – Bacău, Foto: Hotnews

A7 Focșani Nord – Domnești Târg

Constructorul: UMB

Lungime: 35,6 km

Valoare: 2,36 mld lei (fără TVA)

Contract semnat: decembrie 2022

Lucrări începute: martie 2023

Termen oficial de execuție (proiectul tehnic deja realizat): 30 luni

Termen de finalizare: noiembrie 2025

Stadiu (decembrie 2025): 90%

A7 Domnești Târg – Răcăciuni

Constructorul: UMB

Lungime: 38,78 km (cca 16 km de la Domnești-Târg la Adjud)

Valoare: 2,49 mld lei (fără TVA)

Contract semnat: decembrie 2022

Lucrări începute: mai 2023

Termen oficial de execuție (proiectul tehnic este deja realizat): 30 luni

Termen de finalizare: noiembrie 2025

Stadiu (decembrie 2025): 85%

„Coloana vertebrală” a Moldovei sau „Autostrada Umbrărescu”

Autostrada „Moldovei” A7 este o șosea de mare viteză de aproape 450 de km de la Ploiești la Siret, granița cu Ucraina. Autostrada A7 se află în diferite stadii de implementare: 145 km în folosință, 190 kilometri în lucru și aproape 115 km în licitație, din totalul de circa 450 km Ploiești – Siret.

I se mai spune și „coloana vertebrală” a infrastructurii rutiere pentru Moldova pentru că străbate regiunea de la Nord la Sud, legând-o cu Muntenia și urmând să preia tot traficul greu și de tranzit de pe DN2 (E85), unul dintre cele mai aglomerate și periculoase drumuri naționale din țară.

Din A7, până acum s-au deschis circa 145 de kilometri, tot tronsonul Ploiești (A3/Dumbrava) – Buzău (63 km) și tot tronsonul Buzău – Focșani Nord (82 km).

De la Focșani spre Bacău sunt așteptate spre deschidere în acest an măcar încă două alte tronsoane (circa 53 km), în timp ce ultimul tronson spre Bacău și alte trei tronsoane de la Bacău la Pașcani sunt programate spre finalizare, cu întârziere, abia la anul.

Din cele 14 loturi contractate până acum pe A7, 11 sunt semnate cu UMB (5 tronsoane finalizate), toate în regiunea Moldovei.

Alte două tronsoane, de la Pașcani la Suceava, sunt atribuite către UMB, dar contractele încă nu au fost semnate. Practic, de la Buzău până la Pașcani și mai departe spre Suceava, toată A7 este sau va fi construită de companiile care țin de UMB-ul lui Dorinel Umbrărescu.