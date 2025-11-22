VIDEO Demonstrație în Atlantic a unei arme britanice cu laser care a distrus drone

Demonstrație în Atlantic a unei arme britanice cu laser care a distrus drone. Foto: UK Defence Journal

Laserul britanic DragonFire a distrus drone de mare viteză în timpul unor teste recent desfășurate la poligonul din Insulele Hebride, arhipelagul britanic din Atlantic, în nord-vestul Scoției, transmite site-ul specializat în domeniul apărării UK Defence Journal.

Ministerul britanic al Apărării a anunțat că testele au implicat ținte care se deplasau cu viteze de până la 650 de kilometri pe oră.

Demonstrația a fost descrisă de oficiali drept o premieră în Marea Britanie în materie de urmărire, țintire și angajare a țintelor dincolo de linia orizontului.

„Acest laser de mare putere va aduce Marina Regală Britanică în avangarda inovației din NATO, oferind o capabilitate de ultimă generație pentru a ajuta la apărarea Regatului Unit și a aliaților noștri într-o nouă eră a amenințărilor”, a transmis ministrul pentru Pregătirea Apărării și Industrie, Luke Pollard, citat în comunicatul ministerului.

🇬🇧 The UK’s DragonFire laser has shot down high-speed drones in new trials, with above-the-horizon tracking and pinpoint accuracy at a kilometre. A £316m contract now pushes the system toward a Type 45 destroyer by 2027. pic.twitter.com/6sjHq1aYzH — UK Defence Journal (@UKDefJournal) November 20, 2025

DragonFire va fi instalat pe un distrugător de tip Type 45, într-un calendar pe care guvernul britanic îl descrie ca fiind accelerat semnificativ.

În același timp, Ministerul Apărării a anunțat un contract de 316 milioane de lire sterline cu MBDA UK, divizia britanică a companiei paneuropene de sisteme de rachete MBDA, pentru livrarea primelor sisteme instalate pe nave începând cu anul 2027.

„Această nouă atribuire a contractului de 316 milioane de lire sterline și vestea că DragonFire a doborât cu succes drone de mare viteză în cele mai recente teste efectuate la poligonul de operațiuni al Ministerului Apărării din Hebride demonstrează cât de vitală este expertiza scoțiană pentru securitatea națională a Regatului Unit”, a declarat secretarul de stat scoțian Douglas Alexander.