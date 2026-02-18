VIDEO „Deocamdată nu se poate decola și ateriza”. Care este situația pe aeroportul Otopeni și când vor fi reluate zborurile / Câți pasageri sunt afectați

Pe Aeroportul internațional Henri Coandă nu aterizează și nu decolează niciun avion miercuri dimineață, potrivit datelor privind zborurile și unui reprezentant al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB).

Departamentul pentru Situații de Urgență a anunțat că 13 curse aeriene sunt afectate (8 anulate, 5 redirecționate către alte aeroporturi) pe Aeroportul Internațional ”Henri Coandă” București, unde.

Sunt aproximativ 6.000 pasageri care așteaptă deschiderea și reluarea traficului aerian, conform DSU.

„De la ora 6 nu a decolat nimic”

„Deocamdată nu se poate decola și ateriza”, a declarat în jurul orei 09:00 într-o intervenție la Digi24, Teo Postelnicu, reprezentant al CNAB.

„De la ora 6 nu a decolat nimic, pentru siguranța lor, pasagerii trebuie să mai aștepte puțin pentru ca totul să fie în siguranță”, a spus el.

„Noi sperăm ca în jurul orei 10 vremea să se mai amelioreze și să poată decola aeronave. (…) Sperăm după 10.00-10.30 să se mai normalizeze traficul”, a anticipat Postelnicu.

El a explicat că situația va afecta și zboruri programate mai târziu în cursul zilei: „Există curse care pleacă cu întârziere, se și vor întoarce cu întârziere”.

Pe aeroportul Henri Coandă se intervine cu utilaje pentru deszăpezire.

Primele zboruri din data de 18 februarie 2026 ar fi trebuit să decoleze de pe aeroporturile din București încă de la ora 5, însă până la ora 07:45 nu decolase niciun avion din capitala României, potrivit publicației de specialitate Boarding Pass.

„De asemenea, și aterizările sunt afectate, mai multe zboruri cu destinația București au aterizat pe alte aeroporturi din regiune ori s-au întors pe aeroportul de origine. De asemenea, întârzierile cauzate de ninsoarea abundentă se vor întinde și vor afecta, probabil, multe zboruri și în zilele ce urmează”, notează sursa citată.

Numeroase zboruri care trebuiau să sosească pe Otopeni au fost anulate, potrivit informațiilor de pe bucharestairports.ro:

Tabela de plecări este, de asemenea, plină de întârzieri și anulări miercuri dimineață: