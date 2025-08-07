VIDEO Deputat PSD: „Prin moarte, Ion Iliescu a arătat ce oameni de nimic sunt neterminaţii de la USR” / Spune că va vota să cadă orice guvern din care face parte și USR

Deputatul PSD Voicu Vuşcan critică atitudinea USR cu privire la funeraliile fostului preşedinte social-democrat Ion Iliescu şi anunţă că va vota prima moţiune de cenzură care va fi depusă pentru căderea Guvernului din care face parte şi USR.

„Se pare că Ion Iliescu, chiar şi prin moarte, reuşeşte să facă lucruri bune pentru Partidul Social Democrat. Primul lucru bun pe care l-a făcut a fost că i-a dezbrăcat pe neterminaţii de la USR în faţa poporului şi a arătat ce oameni de nimic sunt. Şi al doilea lucru bun a fost că a trezit suflarea PSD-istă care sper să-şi fi dat seama că nu mai are ce să mai stea vreodată la masă cu asemenea oameni. Mulţumim, domnule preşedinte!”, spune Voicu Vuşcan, deputat PSD de Alba, într-un mesaj video postat joi pe Facebook şi filmat în timp ce conduce un autovehicul.

El anunţă că va vota prima moţiune de cenzură care va fi depusă la adresa guvernului din care face parte şi USR.

„PSD nu mai trebuie niciodată să vorbească frumos despre oameni urâţi. Prima moţiune de cenzură care va fi depusă pentru a cădea un guvern din care fac parte neterminaţii de la USR, eu o voi vota!”, mai spune parlamentarul social-democrat, potrivit News.ro.

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunţat marţi seară că reprezentanţii formaţiunii nu vor participa la funeraliile fostului preşedinte Ion Iliescu, menţionând că USR a propus, în şedinţa de Guvern, să nu fie declarat doliu naţional, „din respect pentru victimele Revoluţiei şi ale mineriadelor”.

În replică, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a cerut „decență față de tot ce a reprezentat și a lăsat ca moștenire politică” Ion Iliescu. „Nu puteţi reduce un lider, o epocă şi un destin! Oricât v-aţi chinui! Odihneşte-te în pace, domnule Preşedinte!”, a transmis Grindeanu pe Facebook.