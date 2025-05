VIDEO Deputatul POT care a trecut la PNL își explică decizia

Deși susține că, la nivel de doctrină, POT și PNL nu pot fi asociate, deputatul Andrei-Ionuț Teslariu, ales pe listele POT, spune că România are nevoie de un partid de „centru dreapta”, ia acesta e motivul pentru care a decis să intre în PNL.

Teslariu a demisionat din POT în martie, la aproximativ trei luni de când a intrat în Parlament. El a rămas de atunci deputat neafiliat, însă astăzi a informat Biroul Permanent al Camerei Deputaților că a decis să intre în PNL.

Întrebat de HotNews în Parlament cu cine a vorbit din PNL înainte de a lua decizia, el a răspuns: „Cu domnul Andronache (n.red.: Gabriel Andronache), care este liderul grupului PNL de la Senat”.

„Sunt cel mai apropiat ca gândire de ceea ce PNL susține prin doctrina sa”, le-a declarat Teslariu jurnaliștilor de la Parlament.

El a spus că a ales să plece din POT pentru că „ați văzut și dumneavoastră scandalurile din spațiul public”.

„Inițial, și discuțiile pe care le-am avut cu cei de la POT, când am început colaborarea, în 2024, se asemăna foarte mult cu ce am vrut noi să facem acolo. Ulterior, nu…(…) Eu consider că România are nevoie de un partid de centru-dreapta, de centru, cu bun simț, așezat strict pe idei și pe logică”, a explicat Teslariu.

Întrebat de HotNews cum a ajuns pe listele POT la alegerile din decembrie 2024, deputatul a spus că era membru al partidului din ianuarie 2024, deci „cu un an înainte de alegeri”.

Patru parlamentari au plecat din POT, în șase luni.