VIDEO Detaliul care arată că o rachetă rusească a lovit depozitul de petrol din Moscova și a aruncat capacul în aer. Imaginile virale

Explozia produsă în timpul atacului ucrainean cu drone asupra unei rafinării și a regiunii capitalei Rusiei a fost provocată cel mai probabil de un proiectil al unui sistem antiaerian Pantsir, scriu site-ul ucrainean de specialitate Militarnyi și canalul rusesc de Telegram Astra.

Mai multe fotografii și înregistrări video au arătat cum capacul unui rezervor mare de stocare a petrolului de lângă Moscova a fost aruncat la zeci de metri în aer de forța unei explozii, în timpul atacului ucrainean cu drone de joi dimineață.

Între timp, analizele incidentului au concluzionat că o rachetă rusească, probabil provenind de la sistemul antiaerian „Pantsir”, este cea care a lovit rezervorul.

Imaginile arată racheta lovind depozitul de produse petroliere, urmată de o explozie care a aruncat capacul rezervorului în aer.

Clipul surprinde, de asemenea, în mod clar, urma caracteristică a unei rachete antiaeriene.

New footage confirms that an errant Russian surface to air missile was responsible for the tank roof toss at the Moscow Oil Refinery this morning. pic.twitter.com/H5kdsuO2pY — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 18, 2026

Militarnyi scrie că sistemele antiaeriene rusești au ratat de mai multe ori țintele în timpul atacului de joi.

Canalele rusești de Telegram Astra și Exilenova+ au publicat de asemenea mai multe clipuri care sugerează că o rachetă rusească este cea care a lovit rezervorul, scrie presa ucraineană.

У Москві російська зенітна ракета знищила резервуар з нафтопродуктами.



Джерело: Horat1us_UA pic.twitter.com/UJqinbhn8g — Владислав (@Vladislav110528) June 18, 2026

Unul dintre clipuri a fost filmat dintr-o clădire de locuințe din cartierul Novie Kotelniki.

Rusia a instalat numeroase sisteme antiaeriene în jurul Moscovei și în capitală, pentru a proteja orașul de atacurile cu drone, dar Kievul a reușit să în mai multe rânduri să depășească acest sistem multistratificat.