VIDEO Diamantul „Mellon Blue”, vândut cu peste 25 de milioane de dolari. Un expert invocă „tensiunile geopolitice și economia chineză slăbită”

Un diamant de 9,51 de carate, de un albastru intens, care fusese deținut de colecționara americană de artă Bunny Mellon, a fost vândut cu 25,6 milioane de dolari în cadrul unei licitații desfășurate marți la Geneva, potrivit AFP.

Diamantul a fost vândut de casa de licitații Christie’s, la Hotel des Bergues, în cadrul licitației Magnificent Jewels din orașul elvețian.

„Mellon Blue” a fost adjudecat pentru 17,4 milioane de franci elvețieni, ceea ce, cu taxele incluse, reprezintă un preț final de 25.592.269 de dolari, potrivit Christie’s, transmite Agerpres.

„O piatră remarcabilă”

Rahul Kadakia, care a condus licitația, a declarat că prețul dovedește „apetitul elitei din rândul colecționarilor pentru pietre prețioase extraordinare și legendare”.

Piatra, montată pe un inel, i-a aparținut cândva lui Rachel Lambert Mellon (1910-2014), cunoscută mai degrabă ca Bunny Mellon, o horticultoare, filantropă și colecționară americană de artă.

„Mellon Blue este o piatră remarcabilă ”, a declarat Max Fawcett, șeful diviziei de bijuterii de la Christie’s din Geneva.

„Mai mult decât atât, însă, a devenit și un simbol al unui stil de viață dintr-o epocă apusă – genul posibil doar cu o avere din Epoca de Aur”, a adăugat Fawcett.

Diamantul nu mai fusese văzut la un eveniment public din 2014, când a fost scos la licitație la New York după moartea lui Bunny Mellon, la vârsta de 103 ani, și a fost vândut pentru peste 32 de milioane de dolari.

Șeful 77 Diamonds credea că „Mellon Blue” va fi vândut mai scump

Tobias Kormind, directorul general al celui mai mare magazin online de bijuterii cu diamante din Europa, 77 Diamonds, a declarat într-un comunicat că se așteaptă ca bijuteria să fie vândută la un preț mai mare marți.

„Tensiunile geopolitice… și o economie chineză slăbită, care au ținut departe mulți cumpărători obișnuiți, au făcut ca participanții să fie extrem de precauți”, a spus el.

„Rămâne de văzut dacă această reținere se va manifesta în restul sezonului de la Geneva”, a adăugat Kormind.

O nouă licitație majoră miercuri la Geneva

Sotheby’s organizează miercuri la Geneva licitația anuală de bijuterii Royal & Noble.

O broșă confiscată de la Napoleon Bonaparte în timp ce acesta fugea din Bătălia de la Waterloo în 1815, încărcată cu diamante vechi, a fost evaluată la o sumă cuprinsă între 150.000 și 250.000 de dolari.

De asemenea, va fi scos la licitație un diamant roz de 10,08 carate, numit „Trandafirul strălucitor”, despre care se estimează că va fi vândut cu în jur de 20 de milioane de dolari.

Piatra prețioasă „de o calitate excepțională” a fost numită după culoarea sa roz luminoasă și pură „extrem de rară”, a declarat Sotheby’s.