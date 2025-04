VIDEO Diana Șoșoacă s-a întâlnit cu Dragoș Sprînceană la Mar-a-Lago. Ce i-a transmis șefa SOS emisarului lui Ciolacu

Lidera SOS România, Diana Șoșoacă, a postat pe Facebook imagini de la un eveniment al republicanilor organizat la Mar-a-Lago, reședința președintelui american Donald Trump din Florida. Șoșoacă s-a întâlnit cu Dragoș Sprînceană, trimis de Marcel Ciolacuca „om de legătură” cu Administrația Trump, căruia i-a transmis „scuze” din partea României.

Într-o transmisiune live pe Facebook, Diana Șoșoacă îi cere scuze lui Dragoș Sprînceană „din partea României”, adăugând că „Guvernul României putea să aibă o altă atitudine, indiferent de opinii”. Sprînceană răspunde: „Am încercat să fac un bine”, iar Șoșoacă adaugă „Știu, nu este nicio problemă”.

În imagini, se mai vede cum Sprînceană o prezintă pe Șoșoacă unor membri ai Partidului Republican.

Totodată, președinta SOS România a postat pe Facebook mai multe fotografii de la Mar-a-Lago, însoțite de descrierea „Adevăratul emisar al României în SUA”. În imagini apar și senatorii Ninel Peia, chestorul Senatului, şi Clement Sava, liderul grupului SOS România din Senat.

Contactat de Digi24, Dragoș Sprînceană a declarat că a cunoscut-o pentru prima oară pe Diana Șoșoacă la Mar-a-Lago și că nu păstrează legătura cu aceasta.

Senatorul SOS Clement Sava, prezent și el la eveniment, a susținut că Diana Șoșoacă a fost invitată la Mar-a-Lago de către administrația Trump.

Întrebat care este relația dintre Șoșoacă și Dragoș Sprânceană, Sava a spus că „acum important este ca adevăratele interese ale României pe termen lung să fie reprezentate”.

La începutul lunii aprilie, premierul Marcel Ciolacu a anunţat că a trimis doi emisari în SUA, pentru a discuta la Mar-a-Lago cu reprezentanţi ai Administraţiei Trump, spunând că unul dintre emisari este din SUA – Dragoș Sprânceană -, iar celălalt este trimisul special al prim-ministrului.

Omul de afaceri Dragoș Sprînceană a făcut o serie de declarații controversate, spunând, printre altele, că administrația Trump ar trebui să ignore declarațiile pro-Ucraina venite de la București, câtă vreme România are un președinte interimar, și menționând declarațiile de susținere a Ucrainei făcute de către președintele Ilie Bolojan.

De asemenea, întrebat, la Digi24, despre comentarii critice pe care le-a făcut recent la adresa președintelui Franței, Dragoș Sprânceană a spus: „Nu sunt un fan al președintelui Macron. Nefiind un fan al lui, eu cred că nu reprezintă Uniunea Europeană. Domnul Macron își dorește continuarea războiului din Ucraina, iar România se aliniază acestei direcții prin declarații ale unora. SUA nu o să fie încântate. Câtă vreme războiul continuă, România nu o să fie bine.”

Dacă cu trei zile înainte explica ce mandat i-a „încredințat”, Ciolacu s-a delimitat de Sprînceană după aceste declarații. Premierul a spus că nu există niciun „emisar al lui Ciolacu” ci că „există însă mulți români din diaspora – antreprenori, medici, specialiști IT etc, cu care am vorbit în ultima perioadă și care s-au arătat dispuși să deschidă diverse canale de comunicare prin prisma conexiunilor pe care le au atât în Statele Unite, cât și în Europa”.