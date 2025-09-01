VIDEO din timpul incidentului violent dintr-un zbor Bruxelles-București. Momentul în care bărbatul care țipa „rușine, vaccinaților, I want cash, no card, Slava România, Slava Diana Șosoacă” este imobilizat

Un bărbat de 41 de ani a provocat luni un scandal puternic cu circa 40-50 de minute înainte de aterizarea la București într-o cursă Wizz Air care venea de la Bruxelles Charleroi a fost ridicat din avion de poliție și amendat ulterior.

Potrivit imaginilor obținute de Hotnews, bărbatul din Suceava a început să țipe „I want cash, no card” („Vreau cash, nu card”) sau „De ce nu sunt buni banii mei” și a devenit violent verbal cu echipajul de la bordul avionului, potrivit afirmațiilor unui martor pentru HotNews.

Echipajul a încercat să-l calmeze, dar a fost nevoie și de intervenția altor pasageri pentru ca pasagerul să fie imobilizat.

„S-au produs îmbrânceli la bord, ba chiar s-au împărțit și pumni, dar în cele din urmă un pasager mai corpolent a reușit să-l imobilizeze după ce l-a prins de gât. El a fost imobilizat în scaun cu mai multe centuri de siguranță”, a relatat unul dintre pasagerii din avion.

Bărbatul a continuat să înjure. El a strigat către pasageri „vaccinaților” și alte mesaje împotriva vaccinului anti-Covid, LGBT sau a Uniunii Europene. De asemenea, a mai strigat numele Dianei Șoșoacă și a lui Nicolae Ceaușescu. „Slava România, Slava Diana Șosoacă”, a mai țipat bărbatul.

La aterizare, poliția a intrat în avion și l-au ridicat pe bărbat. Ulterior, poliția de frontieră a transmis că acesta era băut și că a fost amendat cu 4.000 de lei.