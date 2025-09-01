Incident violent în timpul unui zbor Bruxelles-București. „Rușine, vaccinaților, I want cash, no card, Slava România, Slava Diana Șosoacă” . Ploaie de injurii, pumni și imobilizare forțată

Incidentul s-a produs, luni, cu 40 de minute înainte ca avionul WizzAir care decolase de pe aeroportul Charleroi să aterizeze la Otopeni. Atunci, un pasager român a început să țipe „I want cash, no card” („Vreau cash, nu card”) sau „De ce nu sunt buni banii mei” și a devenit violent verbal cu echipajul de la bordul avionului, potrivit afirmațiilor unui martor pentru HotNews.

Însoțitorii de bord au încercat să-l calmeze pe bărbat, însă acesta a continuat să înjure și să amenințe. A fost până la urmă nevoie de intervenția pasagerilor pentru a-l imobiliza.

„S-au produs îmbrânceli la bord, ba chiar s-au împărțit și pumni, dar în cele din urmă un pasager mai corpolent a reușit să-l imobilizeze după ce l-a prins de gât. El a fost imobilizat în scaun cu mai multe centuri de siguranță”, a povestit martorul care a precizat că tot acest incident a durat aproximativ 20 de minute.

Pasagerul, care părea să fie sub influența alcoolului, a continuat să strige și să amenințe și după ce a fost imobilizat. El a strigat către pasageri „vaccinaților” și alte mesaje împotriva vaccinului anti-Covid, LGBT sau a Uniunii Europene. De asemenea, a mai strigat numele Dianei Șoșoacă și a lui Nicolae Ceaușescu. „Slava România, Slava Diana Șosoacă”, a mai țipat bărbatul.

După ce avionul a aterizat în jurul orei 12.00 pe aeroportul Otopeni, aproximativ 4-5 polițiști au urcat la bordul aeronavei și l-au escortat pe pasager înainte ca restul pasagerilor să coboare.

Avionul la bordul căruia a avut loc accidentul era operat de Wizz Air și a decolat de la pe aeroporul Bruxelles Charleroi la ora 8.35.