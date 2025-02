VIDEO Doi contra unu. O întâlnire fără precedent în Biroul Oval / Momentul în care ambasadoarea Ucrainei în SUA se ține cu mâinile de cap în timpul discuțiilor Trump-Zelenski

În episodul fără precedent de la Casa Albă care a avut loc în faţa presei, Donald Trump l-a avertizat pe Volodimir Zleneski că trebuie să ajungă la un acord cu Rusia pentru a încheia războiul, pentru că altfel SUA vor abandona Ucraina. Treptat, divergenţele dintre cei doi s-au transformat într-o adevărată ceartă în care a intervenit şi preşedintele JD Vance, în timp ce ambasadoarea Ucrainei în Statele Unite a fost surprinsă ţinându-se efectiv de cap.

Trump şi Zelenski au vorbit unul peste celălalt, președintele american insistând că Ucraina pierde războiul: „Oamenii mor, nu mai aveţi soldaţi”.

Trump a subliniat că Putin vrea să facă o înţelegere și a ameninţat că va retrage sprijinul SUA pentru Ucraina.

Zelenski l-a provocat deschis pe Trump, îndemnându-l să „nu facă compromisuri cu un criminal”.

„Te joci cu al Treilea Război Mondial”, i-a spus Trump lui Zelenski la un moment dat, îndemnându-l să fie mai recunoscător.

Vicepreşedintele JD Vance a intervenit și el și l-a acuzat pe Zelenski de lipsă de respect: „Nici nu ai spus mulţumesc”.

Zelenski a răspuns, ridicând vocea: „Am spus de multe ori mulţumesc poporului american”.

