VIDEO Donald Trump, complimente pentru Ursula von der Leyen: „Este cu adevărat fantastică”. Reacția șefei Comisiei Europene

Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că speră să se întâlnească cu „fantastica” preşedintă a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în contextul creşterii tensiunilor comerciale dintre Statele Unite şi UE, relatează vineri AFP.

„Este cu adevărat fantastică, sper să ne întâlnim”, a declarat Donald Trump, răspunzând unui jurnalist care l-a întrebat în Biroul Oval dacă planifică o astfel de întâlnire.

Trump a declarat că UE dorește „foarte mult” să încheie un acord comercial, după ce administrația sa a impus blocului comunitar tarife reciproce de 20%.

Reacția șefei Comisiei Europene

Neobişnuită cu acest ton din partea lui Trump, care nu îşi ascunde lipsa de simpatie pentru Uniunea Europeană şi instituţiile sale, şefa executivului european a izbucnit în râs când a fost întrebată, vineri, în legătură cu măgulitoarea descriere.

„În general, îmi plac complimentele”, a răspuns ea, în timpul unei conferinţe de presă la Bruxelles cu noul cancelar german Friedrich Merz.

„Cred că am avut o conversație bună cu Trump la telefon și la funeraliile Papei Francisc. Dar pentru mine, este important ca, dacă merg la Casa Albă, să am un pachet pe care să îl putem discuta. Deci trebuie să fie concret și vreau să am o soluție asupra căreia să fim amândoi de acord”, a declarat von der Leyen, citată de Politico.

Preşedintele SUA şi preşedinta Comisiei Europene au discutat foarte puţin în 26 aprilie, la Roma, cu ocazia funeraliilor Papei Francisc, şi au convenit să se întâlnească la o dată ulterioară.

Ultimele declaraţii ale lui Trump vin pe fondul tensiunilor comerciale ridicate cu UE, care a ameninţat joi că va taxa maşinile şi aeronavele americane dacă negocierile privind tarifele americane eşuează.

UE este supusă unei serii de tarife introduse de Donald Trump, inclusiv 25% pentru oţel, aluminiu şi automobile şi 10% pentru majoritatea celorlalte bunuri exportate.