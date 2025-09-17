VIDEO Donald Trump, furios pe întrebările unui jurnalist australian: „De unde ești? Faci foare mult rău țării tale în acest moment”

Donald Trump i-a transmis unui jurnalist australian că „dăunează foarte mult Australiei”, după ce acesta l-a întrebat cu cât s-a îmbogăţit de când s-a întors la Casa Albă, transmite BBC.

Preşedintele SUA a fost întrebat de jurnalistul John Lyons de la Australian Broadcasting Corporation (ABC) cu cât s-a îmbogăţit de când s-a întors la Casa Albă în ianuarie.

„Nu ştiu”, a răspuns Trump, spunând că copiii săi se ocupă de afacerile familiei Trump Organization.

„Dar majoritatea tranzacțiilor pe care le-am făcut au fost încheiate înainte. Asta am făcut toată viața. Am construit clădiri”, a adăugat președintele SUA, înainte de a-l întreba pe Lyons de unde este.

„În opinia mea, în acest moment prejudiciaţi foarte mult Australia, iar ei vor să se înţeleagă bine cu mine”, a adăugat Trump.

Trump a adăugat că se va întâlni „foarte curând” cu prim-ministrul australian Anthony Albanese, adăugând: „O să-i spun despre dumneavoastră. Aţi dat un ton foarte prost”, l-a avertizat Trump pe jurnalist.

Când Lyons a încercat să pună o altă întrebare, Trump şi-a dus degetul arătător la buze înainte de a spune „linişte” şi s-a îndepărtat pentru a vorbi cu un alt jurnalist.

'You're hurting Australia': Donald Trump criticises ABC journalist John Lyons in White House clash pic.twitter.com/rlR4glUEVF — Ben Knight (@benknight38) September 16, 2025

De luni de zile, Anthony Albanese încearcă să obţină o întâlnire cu preşedintele SUA, după ce discuţiile dintre cei doi au fost anulate în ultimul moment, când Trump a părăsit summitul G20 din iunie mai devreme decât se aştepta, pentru a se ocupa de războiul din Orientul Mijlociu.

Albanese, care va fi în SUA pentru Adunarea Generală a ONU săptămâna viitoare, a declarat luni la radio ABC că el şi Trump „se vor întâlni la New York”.

”El organizează o recepţie marţi seara, săptămâna viitoare. De asemenea, ne vom întâlni la diverse forumuri care vor avea loc de acum până la sfârşitul anului”, a precizat premierul australian.