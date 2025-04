Președintele SUA, Donald Trump, a ridiculizat țările care, spune el, vor să negocieze taxele vamale pe care el le-a impus unilateral, informează miercuri agenția EFE, citată de Agerpres.

„Aceste țări ne sună, mă pupă în fund. O fac. Ele mor de nerăbdare să ajungă la o înțelegere. Vă rugăm, vă rugăm domnule, ajungeți la o înțelegere. Fac orice. Fac orice, domnule”, a declarat în batjocură Trump într-un discurs rostit marți noapte la Washington D.C., la un dineu al Comitetului Național Republican (NRCC).

With clown makeup turned up to 11 and markets collapsing due to the idiocy, Trump tells us how countries are calling begging "kissing my ass" and "please sir, I'll do anything".

