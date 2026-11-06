VIDEO Două capre care pasc iarba au devenit vedete pe internet în Japonia

Două capre din Japonia, aduse de o companie feroviară niponă pentru a paște iarba de pe un teren viran din centrul orașului Tokyo, au devenit adevărate staruri pe rețelele de socializare, relatează agenția AFP, citată de Agerpres.

Nagi, un mascul de un an, și Pokke, o femelă de doi ani, și-au preluat „atribuțiunile de lucru” în luna octombrie pe un teren situat în apropiere de stația JR Yotsuya, în cartierul de afaceri Shinjuku.

Compania feroviară East Japan Railway (JR East) a anunțat această inițiativă, implementată deja în alte țări și considerată „o metodă ecologică pentru a elimina buruienile”.

De atunci, cele două capre albe au devenit o atracție pentru școlarii și angajații din cartier, care vin să le fotografieze în pauzele de masă, ajutându-le să devină astfel un adevărat fenomen pe rețelele de socializare.

Japan Rail has deployed two goats to take care of an overgrown lot near Yotsuya (famous for Yokai) Two goats Nagi ♂and Pokke ♀will be “working” in the area until around December (or the grass runs out) A college freshman who was interviewed says she’s been stopping by every day after class and feels healed by watching the one and two year-old goats munch on grass https://t.co/1yepHZz1Ko — eric ゑリｯ久 (@shinobu_books) October 21, 2026

Ce spun japonezii despre cele două capre

Tamae Noguchi, o femeie care lucrează în cartierul Shinjuku, a declarat că este „bucuroasă să poată să vadă capre aici, chiar în centrul orașului”. „Își mănâncă hrana cu atâta energie, încât simplul fapt de a le privi îmi dă și mie energie”, a adăugat ea.



Edward Asis, un student filipiez de 38 de ani, a salutat „o metodă naturală prin care se încearcă debarasarea de toată această iarbă”.



Experimentul, desfășurat pe acel teren viran de 900 de metri pătrați, „se va încheia imediat ce iarba de pe amplasat va fi complet păscută”, a precizat JR East într-un comunicat de presă.

În comparație cu erbicidele chimice, „pășunatul cu capre permite reducerea impactului asupra mediului”, au subliniat reprezentanții JR East.

Compania niponă a mai desfășurat experimente similare cu capre și în alte locuri, însă acum este pentru prima dată când desfășoară acest program insolit chiar în centrul orașului Tokyo.

În Franța, peste 10 oi au fost aduse în 2016 în apropiere de șoseaua de centură a Parisului pentru a curăța vegetația, în pofida plângerilor unor asociații pentru protecția animalelor, care se temeau că animalele ar putea respira un aer poluat.