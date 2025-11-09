VIDEO Două trenuri s-au ciocnit în Slovacia. Mai multe persoane au fost rănite

Două trenuri au intrat în coliziune în Slovacia duminică seara, a informat poliţia locală, în timp ce presa a anunţat că mai multe persoane au fost rănite, informeză News.ro.

Poliţia a declarat că serviciile de urgenţă s-au deplasat la locul accidentului, care a avut loc pe coridorul feroviar dintre capitala Bratislava şi Pezinok, la 20 km nord-est.

Coliziunea a avut loc între trenurile Tatran 620, care urma să sosească la Bratislava la ora 19:33, şi Rex 1814 din Bratislava, care urma să sosească la Nitra la ora 19:36, în Slovacia.

🚨🇸🇰#BREAKING | NEWS ⚠️

Two trains collide on a section of Pezinok-Bratislava Main Station in Slovakia. Massive search and rescue teams on site with the emergency no word on fatalities or injuries just yet or how the two trains collided. Mass casualty incident. pic.twitter.com/K3QmCV8EnN — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) November 9, 2025

Accidentul a avut loc în apropiere de Pezinok, pasagerii raportând sunete îngrijorătoare. Unul dintre ei a declarat: „Suntem undeva în apropiere de Pezinok. A fost o lovitură teribilă. Au anunţat deja că orice persoană care este medic să se prezinte în partea din faţă a trenului”, relatează publicaţia locală aktuality.

Un purtător de cuvânt al companiei feroviare a declarat că serviciile de salvare intervin la faţa locului şi se raportează mai mulţi răniţi.

„Compania Feroviară Slovacă (ZSSK) cooperează intens cu Căile Ferate Slovace (ŽSR), poliţia şi echipele de salvare”, a spus acesta.

„Siguranţa pasagerilor şi a angajaţilor este o prioritate absolută pentru noi. Vom investiga amănunţit incidentul – cauzele sale sunt necunoscute în acest moment. Circulaţia trenurilor şi funcţionarea căilor ferate sunt perturbate, ne aşteptăm la întârzieri semnificative şi la o posibilă închidere a secţiunii afectate. Vom furniza detalii suplimentare imediat ce ancheta ne va permite acest lucru”, a precizat sursa citată.

Precedenta catastofă feroviară din Slovacia a avut loc pe 27 iunie 2024, când patru persoane au murit și cinci au fost rănite joi într-o coliziune între un tren și un autocar la o trecere la nivel în sudul Slovaciei