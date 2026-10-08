VIDEO Dronele Ucrainei au lovit, pentru prima dată, un simbol al economiei Rusiei: incendiu uriaș la fața locului

Dronele ucrainene au lovit un important centru de date din regiunea Riazan, Rusia, deținut de Yandex, cea mai importantă companie din țară în domeniul inteligenței artificiale și al tehnologiei.

Compania Yandex a anunțat joi dimineață că un atac cu drone a provocat un incendiu care a dus la suspendarea operațiunilor centrului de date din Riazan și că în prezent, tehnicienii se ocupă de restabilirea serviciilor afectate.

Compania a precizat că serviciile sale principale destinate consumatorilor nu au fost afectate. Yandex operează YandexGPT, unul dintre cele mai importante modele generative de inteligență artificială din Rusia, scrie Reuters.

Răzbunarea Ucrainei

Atacul asupra centrului de date Yandex a urmat unui val de atacuri rusești asupra centrelor de date ucrainene din ultimele săptămâni. Până atunci, nu fuseseră confirmate atacuri majore cu drone ucrainene asupra centrelor de date rusești.

Pe site-ul serviciului său Yandex Cloud, compania a menționat că au existat probleme cu alimentarea cu energie electrică într-o „zonă” a centrului de date și a recomandat clienților să utilizeze alte zone.

Ukrainian attack drones hit Russia’s Sasta machine-tool plant tonight, colocated with a major datacenter belonging to the Russian internet giant Yandex. Multiple explosions and a large fire were reported at the complex in Ryazan Oblast. https://t.co/kPZwmd0IDq — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 8, 2026

Centrul de date este situat în incinta uzinei Sasta, care produce mașini pentru prelucrarea metalelor și furnizează echipamente companiilor din industria de apărare, printre alte industrii, potrivit The Moscow Times.

În ciuda asigurărilor date de companie, utilizatorii din Rusia s-au plâns de probleme cu unele servicii, printre care Yandex.Disk și Yandex.Documents.

Centrul de date al Yandex din Sasovo a fost inaugurat în 2011. În 2022, Yevgeniya Rubtsova, șefa administrației orașului, a declarat că firma a investit peste 6 miliarde de ruble în acesta pe parcursul a 11 ani.

Rafinăria de petrol Gazprom Neftekhim Salavat din Bașkortostan a fost, de asemenea, lovită noaptea trecută, potrivit canalului ucrainean Exilenova+.

Pe baza fotografiilor și clipurilor video realizate de martori oculari, canalul Astra a stabilit că un incendiu a izbucnit în apropierea rafinăriei.

Rafinăria prelucrează până la 10 milioane de tone de hidrocarburi pe an și produce peste 150 de produse diferite, printre care benzină pentru motoare, motorină, păcură, bitum, polietilenă și amoniac.

Rafinăria fusese lovită anterior de atacuri cu drone ucrainene. Ultimul incendiu de la rafinărie a avut loc în urma unui atac din 13 august, iar un raid din 14 iulie a dus la oprirea completă a procesului de rafinare a petrolului. În 2023, dronele au avariat unitățile principale de prelucrare ale rafinăriei.

Un nou plan de atacuri

Anterior, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că a aprobat un plan de atacuri împotriva Rusiei în luna octombrie.

De asemenea, el a subliniat că Kievul va răspunde simetric la bombardamentele rusești: dacă Moscova atacă infrastructura civilă ucraineană, Forțele Armate Ucrainene vor lovi, la rândul lor, ținte rusești corespunzătoare.

La sfârșitul lunii septembrie, forțele ruse au atacat centrul de date Datagroup din Kiev, care, potrivit Ministerului Apărării din Rusia, „asigura prelucrarea și transmiterea datelor de informații pentru Forțele Armate ucrainene”.