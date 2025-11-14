VIDEO Drumul în România al copiilor răniți din Gaza. Wall Street Journal publică un documentar despre eforturile României a de sprijini și integra palestienieni

În timp ce unele țări din Europa au refuzat să preia răniți din Gaza, România a luat acțiune și-și folosește propriile avioane militare pentru a transporta pacienți nu doar în țara noastră, dar și în alte țări europene, spune Wall Street Journal într-un documentar publicat joi seară.

Ziarul american, cu sediul în New York, a urmărit cazurile a mai multor familii din Gaza care au fost evacuate după ce copiii au fost răniți, iar după ce au primit sprijin medical au rămas în România unde primesc consiliere pentru integrare. Documentarul subliniază că România a ales nu doar să sprijine copiii răniți, dar să evacueze și însoțitorii lor unde a fost posibil.

Unii dintre cei evacuați spun că atunci când li s-a zis că vor merge în România au răspuns – „Ce este România”, dar acum locuiesc în această țară și speră să-și poată aduce rudele rămase în urmă.

Câți palestinieni au ajuns în România

Wall Street Journal subliniază că România merge pe „sârmă diplomatică” foarte subțire în aceste eforturi, iar țara are relații diplomatice vechi atât cu Israel, cât și cu Palestina. Jurnaliștii oferă chiar exemplul lui Raed Arafat, palestinian venit în România în anii ’80 pentru a studia medicina și care acum coordonează misiunile de aducere a răniților din Gaza.

„Din 30 septembrie 2024, am efectuat 10 misiuni și am adus 108 pacienți și 271 de însoțitori. Din aceștia, în România am păstrat 52 de pacienți și 136 de însoțitori. Sunt conștienți că ceea ce facem este doar o picătură dintr-un ocean și nu este suficient”, spune Raed Arafat, coordonatorul Departamentului pentru situații de Urgență pentru WSJ.

Începând cu iulie 2024, 3.000 de pacienți au fost evacuați din Gaza, în timp ce 16.000 așteaptă să primească acest ajutor.

Integrarea în România

În documentar, mai este prezentată și Fawzia Rehejeh care conduce o organizație care ajută femeile evacuate din Gaza să se obișnuiască cu noua viață din România. Fawzia este siriancă și s-a mutat în România în 2015.

„Când ne uităm din afară, vedem că tocmai au fost evacuate din Gaza ca și cum întreaga problemă este rezolvată. Nu, acum problema începe cu adevărat”, explică Fawzia Rehejed.

Documentarul integral poate fi urmărit mai jos: