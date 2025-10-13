VIDEO Echipamente grele, tancuri și trupe armate aduse în România. „Este cea mai amplă operațiune de transport feroviar din Europa din ultimii 30-40 de ani”

Nu mai puțin de 11 trenuri și alte 14 convoaie militare au sosit în România din Franța și din alte câteva state membre NATO pentru cel mai mare exercițiu militar din acest an care are loc în România.

Armata franceză a construit în România o bază logistică temporară, menită să sprijine desfășurarea trupelor și a echipamentelor participante la exercițiul militar Dacian Fall 25, în care vor fi implicați aproximativ 5.000 de soldați și care se va derula în poligoanele de instruire din Cincu, Smârdan, Capu Midia, Babadag, Bogata, Alba Iulia, Hanu Conachi, Giarmata, Cârţişoara, relatează Euronews.

În total, 11 trenuri militare au fost trimise din Franța spre România, fiecare având până la 600 de metri lungime și transportând 40-50 de vehicule, inclusiv tancuri grele de luptă Leclerc.

„Trenurile au călătorit între patru și cinci zile pentru a traversa Europa. Este cea mai amplă operațiune de transport feroviar din Europa din ultimii 30-40 de ani, poate chiar mai mult”, a declarat adjunct șef Olivier, șeful operațiunilor feroviare din Armata Franceză.

Pe lângă transporturile pe cale feroviară, alte 14 convoaie militare au venit în România pe cale rutieră. Totodată unii militari francezi cu tehnică militară au fost aduși cu avionul. În total, în România vor ajunge 2.400 de militari francezi.

„Obiectivul este să desfășurăm o brigadă franceză completă în mai puțin de o lună. În acest timp, trebuie să avem toate capacitățile logistice, de infanterie și artilerie necesare pentru exercițiu”, a declarat col. Aymeric de Farcy de Pontfarcy, comandantul Batalionului de Transport Logistic, potrivit Euronews.

Ce arme grele vor participa la exercițiul Dacian Fall

Pe lângă tancuri Leclerc, francezii au mai adus tancuri și alte vehicule blindate și obuziere autopropulsate Caesar. Italienii sunt prezenți cu „tancuri ușoare”, pe roți, Centauro II, România va participa cu transportoare blindate de luptă Piranha 5, iar Polonia cu transportoare de luptă Rosomak.

Portugalia are și ea în țara noastră transportoare blindate Pandur, iar Belgia și Luxembourg au vehicule blindate de teren.

La exercițiu vor participa și avioane de luptă românești F-16, dar și Eurofighter Typhoon ale aliaților NATO, precum și elicoptere IAR 330 Puma.

România mai participă și cu Brigada 282 Blindată „Unirea Principatelor”, care are în componență batalioane de tancuri TR-85M1 Bizonul și mașini blindate de luptă MLI-84M1 Jderul, precum și blindate antiaeriene Gepard.

5.000 de militari implicați în Dacian Fall 2025

„Vor fi aproximativ 5.000 de soldați și 800-900 de mijloace mecanizate care vor veni în România. Deplasarea dinspre aliații NATO spre România, practic, a început și, în 20 octombrie, va începe acest exercițiu, care se va desfășura până în 13 noiembriei în mai multe poligoane și unități din România. Vor fi aliați din mai multe țări. Bineînțeles, principalii sunt aliații francezi, care sunt staționați permanent la Cincu, în Grupul de Luptă de la Cincu, chiar ieri am fost acolo. Franța va face un efort considerabil în acest exercițiu”, a explicat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

„Ce facem noi este să ne antrenăm împreună cu aliații, să ne pregătim împreună cu aliații (…) să putem răspunde mai rapid, mai clar, mai ferm”, a mai declarat Ionuț Moșteanu.

Ministerul Apărării precizează că exerciţiul se va derula în poligoanele de instruire din Cincu, Smârdan, Capu Midia, Babadag, Bogata, Alba Iulia, Hanu Conachi, Giarmata, Cârţişoara, iar tehnica militară va fi din România și din alte nouă state aliate – Belgia, Bulgaria, Franţa, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia şi Spania. Secvenţele de instruire vor avea loc pe teritoriul României şi al Bulgariei.

MApN a precizat că țara noastră participă cu Brigada 282 Blindată „Unirea Principatelor” și unități din subordinea Comandamentului Multinațional de Brigadă Sud-Est, alături de unități din forțele terestre, aeriene, navale și cyber.

Exercițiul este planificat de Comandamentul Multinațional de Divizie Sud-Est (HQ MND-SE) din București, are ca obiectiv principal integrarea operațională a structurilor subordonate și afiliate HQ MND-SE și marchează etapa finală de ridicare la nivel brigadă a Grupurilor de Luptă NATO din România și Bulgaria.